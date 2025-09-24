李 “관세협상 ‘상업적 합리성’ 보장돼야”

李대통령, 뉴욕서 美의원단 접견“美 요구 수용 땐 韓 외환 위기” 부각
구금사태엔 “재발 절대 안 돼” 강조
뉴욕서 한인동포 300명 만난 李
“민주국가 복귀” 계엄 극복 강조
이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 미 상·하원 외교위원회 의원단을 접견하고 있다. 공화당과 민주당 소속 의원 4명이 참석한 이 자리에서 이 대통령은 한미 관세 협상에 대해 “양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것”이라고 밝혔다.
뉴욕 뉴시스
이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 상·하원 의원들과 만나 한미 관세 협상 관련, “결국 양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다. 또 미 조지아주 한국인 구금 사태가 재발해선 안 된다고도 강조했다.
유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 이날 오후 미 상원 외교위 및 하원 외무위 소속 의원 4명을 접견하는 자리에서 “한미 간 관세 협상 과정에서 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있다”면서 이같이 밝혔다.
최근 교착 상태에 빠진 한미 관세 협상 후속 협의가 한국에 일방적인 손해를 요구하는 방식으로 이뤄져선 안 된다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 아울러 미국이 요구하는 대로 3500억 달러(약 486조원)를 미국에 직접 투자할 경우 한국에 외환 위기가 올 수 있다는 우려도 재차 부각시킨 것으로 보인다. 이 대통령은 뉴욕으로 향하기 앞서 22일 보도된 로이터와의 인터뷰에서도 이 같은 취지의 발언을 한 바 있다.
아울러 이 대통령은 “최근 조지아주에서 발생한 우리 전문인력의 구금과 같은 사태가 재발되지 않기를 바란다”고 말했다. 이에 미 의원들도 비자 제도 개선 필요성에 공감을 표하며 “양국 정부의 비자 개선 노력이 ‘한국 동반자법’의 의회 통과에도 힘이 될 것으로 기대한다”고 했다. 한국 동반자법은 한국인 전문인력 대상 E4 비자의 쿼터(할당)를 신설하는 내용이다.
미 의원들은 또 “지난달 한미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선, 바이오, 방산 분야 등에서 양국의 산업 및 기술 협력이 더욱 공고해질 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 화답했다.
이 대통령은 지난달 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령에게 북미 관계 개선에 ‘페이스메이커’로서 역할을 하겠다고 한 것처럼 이에 대한 미 의회의 관심과 협력도 당부했다. 그러자 미 의원들은 “북핵 문제 해결 및 한반도 평화를 위한 이 대통령의 노력을 지지한다”며 “우리 정부의 노력이 결실을 맺기를 바라며 미 의회 차원에서도 적극 협력해 나가겠다”고 했다.
이날 자리에는 공화당 소속 영 킴 하원 외무위 동아태소위원장과 민주당 소속 진 섀힌 상원 외교위 간사, 크리스 쿤스 상원의원, 그레고리 믹스 하원 외무위 간사 등 4명이 참석했다. 미 의원들은 상·하원, 공화·민주당 의원들이 함께 이 대통령을 만난 것은 “굳건한 한미동맹에 대한 미 의회의 강력한 지지를 보여 주는 것”이라고 말했다고 한다.
한편 이 대통령은 이날 뉴욕에서 동포 간담회를 열고 “이제 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때”라며 우리나라가 지난해 12월 비상계엄 사태를 극복하고 정상화됐음을 강조했다. 간담회에는 300여명의 동포들이 참석했다. 참석자들은 이 대통령의 발언 사이사이에 환호와 박수를 보냈고 일부는 ‘대통령 만세’를 외치기도 했다.
이 대통령은 “대한민국은, 우리 대한국민들은 위대한 존재들”이라며 “전 세계에서 식민지에서 해방된 나라 중에서 소위 경제적으로 성공한 산업화를 이뤄 내고 거기에 더해서 민주주의까지 이뤄 낸 나라는 대한민국이 유일하다”고 말했다. 이어 “전 세계인들이 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화 강국으로, 군사 경제 강국으로 다시 돌아왔다”고 덧붙였다.
이 대통령은 재외국민 투표 참여 확대 필요성을 언급했다. 이 대통령은 “제가 다니면서 또는 메시지로 많이 듣는 이야기 중에 투표하기가 왜 이리 어렵냐라고 말씀을 많이 하신다”며 “우리가 말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇을 해볼라니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠나”라고 지적했다.
이어 “대한민국 국력이 이렇게 신장했는데 재외국민들을 포함해서 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표 제도 개선도 확실하게 해내도록 하겠다”고 했다. 앞서 이 대통령은 이날 뉴욕에 도착해 3박 5일간의 미국 방문 일정을 시작했다.
