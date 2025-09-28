“中왕이 외교부장, 베이징서 北최선희 외무상과 회담”

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 최선희 외무상 일행이 중국을 방문하기 위해 전날인 27일 전용기로 평양에서 출발했다고 28일 보도했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 북한 노동당 기관지 노동신문은 최선희 외무상 일행이 중국을 방문하기 위해 전날인 27일 전용기로 평양에서 출발했다고 28일 보도했다. 뉴스1

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 28일 베이징에서 최선희 북한 외무상을 만났다고 중국국제텔레비전(CGTN)이 소셜미디어를 통해 전했다.최 외무상은 왕 주임 초청으로 전날 베이징에 도착했고, 오는 30일까지 나흘 동안 방중 일정을 수행할 예정이다.그는 앞서 김정은 북한 국무위원장이 지난 1∼5일 방중, 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하고 시진핑 중국 국가주석과 만날 당시 김 위원장을 수행한 바 있다.약 3주 만에 다시 베이징을 찾은 최 외무상의 방중은 2022년 6월 외무상 취임 이후 처음으로 이뤄진 단독 중국 방문이다.중국 외교수장과의 대면 회동도 처음이다.북한이 다음 달 10일 노동당 창건 80주년을 맞아 대규모 열병식을 준비하고 있어 중국 고위급 인사의 방북이 이뤄질 가능성도 크다는 점에서 이날 북중 외교장관 회담에서 관련 논의가 이뤄질지 주목된다.일각에서는 시 주석의 방북 문제를 조율할 수 있다는 관측도 나온다.다음 달 말 개최되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미중 정상이 만날 예정인 만큼 북중이 한반도 의제를 사전 조율할 가능성도 제기된다.