조정식 의장 “한반도 대화에 물꼬 튼 트럼프 결단에 깊이 공감”

미셸 스틸 주한미국대사 접견

“한미 관계 발전에 큰 힘 기대”

“미한의원연맹 생기면 큰 도움”

이미지 확대 감사패 전달하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 21일 국회의장실에서 미셸 스틸 주한미국대사에게 감사패를 전달하고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 감사패 전달하는 조정식 국회의장 조정식 국회의장이 21일 국회의장실에서 미셸 스틸 주한미국대사에게 감사패를 전달하고 있다. 국회사진기자단

이미지 확대 조정식 국회의장이 21일 국회의장실을 찾은 미셸 스틸 주한미국대사와 환담하고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장이 21일 국회의장실을 찾은 미셸 스틸 주한미국대사와 환담하고 있다. 국회사진기자단

세줄 요약 조정식 국회의장은 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 트럼프 전 대통령의 한반도 대화 결단에 깊이 공감한다고 밝혔다. 또 한미의원연맹 같은 협력 틀이 필요하다고 했고, 스틸 대사는 의회 경험을 바탕으로 양국 이해를 넓히겠다고 말했다. 조정식 의장, 스틸 대사 접견 및 한미 협력 강조

트럼프 전 대통령 대화 의지에 공감 표명

국회도서관 기원 700권 기증에 감사패 전달

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조정식 국회의장은 21일 국회에서 미셸 스틸 주한미국대사를 만나 “냉각돼 있는 한반도에 대화의 물꼬를 트고 한반도의 안정적 평화 체제를 구축하기 위한 트럼프 대통령의 의지와 결단에 깊이 공감한다”며 “이를 높이 평가한다”고 강조했다.조 의장은 이날 접견에서 스틸 대사에게 “미국 정계에서 많은 경륜과 역량을 발휘해 오셨고, 한국에 대한 이해와 애정을 갖고 계시므로 한미 관계 발전에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 스틸 대사는 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈다.조 의장은 “다소 아쉬운 점은 미국 의회에 한미의원연맹의 마땅한 카운터파트가 없다는 점”이라며 “미한의원연맹 같은 그룹이 생기면 양국 관계에 더 큰 도움이 될 것으로 생각한다”고 했다.스틸 대사는 “제가 의회에서 일한 경험이 있기 때문에 외교 정책과 국제 관계를 형성하는 데 있어서 얼마나 중요한 역할을 하는지 온몸으로 이해하고 있다”며 “의원으로 일한 경험이 양국의 관계를 보다 심화시키고 서로 뒷받침할 뿐만 아니라 어떻게 국회가 작동하는지 그리고 어떻게 미국 의회가 작동하는지 서로 이해를 깊이 할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.조 의장은 이날 6·25전쟁 당시 미 대사관이 피란국회에 700권의 책을 기증해 국회도서관의 토대를 만들어 준 데 대해 스틸 대사에게 감사패를 전했다. 스틸 대사는 한국어로 “감사합니다”라고 인사했다.스틸 대사는 “700권의 책을 기증했다고 말씀하셨는데, 내가 알기로는 대여해 준 것으로 다시 돌려받아야 하는 것으로 알고 있다”고 농담을 건네기도 했다. 그러면서 “국회도서관이 출발하는 계기가 됐다고 생각하니 대단히 기쁘다”고 했다.