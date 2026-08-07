호남 복지 종사자들과 연대 나선 김용 “현장 목소리 힘있게 대변”

더불어민주당 최고위원 김용 후보에

복지 종사자 1만 8131명 지지 선언

“모두 행복한 복지강국 만들 적임자”

이미지 확대 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용(왼쪽 다섯 번째) 후보가 7일 전남광주통합특별시 광주사회복지회관에서 복지 현장 종사자들과 함께 손을 맞잡고 연대 퍼포먼스를 하고 있다. 김용 후보 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용(왼쪽 다섯 번째) 후보가 7일 전남광주통합특별시 광주사회복지회관에서 복지 현장 종사자들과 함께 손을 맞잡고 연대 퍼포먼스를 하고 있다. 김용 후보 측 제공

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더불어민주당 8·17전당대회 최고위원 선거에 출마한 김용 후보는 7일 자신을 지지한 호남 복지 현장 종사자들에게 “현장 목소리가 당의 정책과 국정에 실질적으로 반영될 수 있게 힘있게 대변하겠다”고 밝혔다.김 후보는 이날 전남광주통합특별시 광주사회복지회관에서 열린 ‘김용 최고위원 후보 초청 소통공감 토크 앤 연대 퍼포먼스’에서 “복지 현장에서 국민의 삶을 지키고 있는 분들을 비롯해 뜻을 함께해 주신 1만 8131명의 지지와 연대에 깊이 감사드린다”며 이같이 말했다.참석자들은 지지 선언문을 통해 “복지 현장의 동반자이자 평당원의 대변인, 이재명의 동지인 김 후보가 모두가 행복한 복지강국을 만들 적임자”라고 했다.구체적인 지지 이유로는 복지 사각지대 해소, 보육·돌봄 현장 목소리 반영, 사회적 약자를 위한 촘촘한 복지 안전망, 복지 종사자 처우 개선, 아동·청소년·장애인·어르신을 위한 복지 강화 등을 꼽았다.