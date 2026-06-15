李대통령 “재외국민 투표 문제 신속 해결”…이탈리아 교민 간담회

로마서 이탈리아 교민 오찬 간담회

“주권 행사 못 하는 건 심각한 문제”

국빈 방문 마무리…곧 G7 에비앙 출국

이미지 확대 격려사하는 이재명 이재명 대통령이 15일(현지시간) 이탈리아 로마 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 격려사를 하고 있다.

로마 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 격려사하는 이재명 이재명 대통령이 15일(현지시간) 이탈리아 로마 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 격려사를 하고 있다.

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이미지 확대 화동과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일(현지시간) 로마 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 화동과 기념촬영하고 있다.

로마 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화동과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일(현지시간) 로마 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 화동과 기념촬영하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령은 이탈리아 교민 오찬 간담회에서 행정 문제로 재외국민이 투표권을 행사하지 못하는 일은 심각하다며 신속한 해결을 약속했다. 또 입양 동포와 자녀가 뿌리를 쉽게 찾도록 관련 조치를 강력히 추진하라고 지시했다. 재외국민 투표권 문제 신속 해결 약속

입양 동포 가족 찾기 지원 전폭 지시

한·이탈리아 협력 확대와 교민 격려

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이재명 대통령은 15일(현지시간) 이탈리아 교민들을 만나 “재외국민 투표 문제도 최대한 신속하게 해결하도록 노력하겠다”고 밝혔다.이탈리아를 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 로마 시내 호텔에서 교민 오찬 간담회를 열고 “대한민국 주권자들인데 행정적인 문제 때문에 투표권을 행사하지 못한다. 주권 행사를 하지 못한다는 것은 참으로 심각한 문제”라며 이처럼 말했다.이 대통령은 입양 동포의 가족 찾기에도 전폭적인 지원을 약속했다. 이 대통령은 “입양 동포 여러분과 그 자녀들이 모국과 계속 연결될 수 있도록 자신들의 뿌리를 찾아서 쉽게 다시 자신의 과거를 되돌아볼 수 있도록 하는 조치도 최대한 신속하게 강력하게 추진할 생각”이라며 관련 조치를 재외동포청장에게 지시했다.이 대통령은 한·이탈리아 협력이 그 어느 때보다 강화되고 있다고 강조했다. 이 대통령은 “올해 초에 멜로니 총리님 방한에 이어 이번엔 저의 국빈 방문까지 한 해 동안 6개월도 안 되는 사이에 두 번씩이나 국빈 방문을 서로 하게 됐다”며 “이러한 양국의 신뢰와 협력은 그만큼 더 깊어지고 있다고 믿고 있다”고 했다. 이어 “한국과 이탈리아는 우주·항공, 차세대 반도체, 친환경 에너지 같은 미래 첨단 산업은 물론이고 문화·인적 교류까지 전 분야에 걸쳐 협력을 대폭 확대해가기로 약속했다”고 밝혔다.이 대통령은 이제는 어디를 가나 대한민국의 경제, 문화, 위상을 실감하고 있다고 했다. 이 대통령은 “우리 대한민국 국민들이 참으로 뛰어나다, 위대하다 그런 생각을 한다. 전 세계에서 식민지에서 해방돼 이 짧은 시간에 경제적 성취는 물론이고 전 세계가 부러워하는 민주주의라고 하는 것을 이뤄내지 않았나”라고 했다. 이어 “전 세계가 대한민국의 문화를, 대한민국 국력과 기술과 경제를, 강력한 방위산업을 포함한 국방력이나 국력을 매우 부러워하는 그런 상황에까지 왔다”며 “앞으로 잘 가꿔야겠다”고 밝혔다.이 대통령은 동포 오찬 간담회를 끝으로 이탈리아 국빈 방문 일정을 마무리했다. 이 대통령은 곧 주요 7개국(G7) 정상회의가 열리는 프랑스 휴양지 에비앙레뱅을 향해 출국할 예정이다.