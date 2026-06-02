정덕영 양주시장 후보 측 ‘학폭’ 현수막 걸던 2명 경찰 고발

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“학교폭력 없는 양주 만들자” 현수막 40여개 게시

정 후보 측 “특정 후보 겨냥한 불법 선거운동” 주장

이미지 확대 신원이 확인되지 않은 남성 2명이 양주 옥정신도시 등에 ‘학교폭력 없는 양주시 만들자’는 내용의 현수막을 게시하고 있다. [정덕영 더불어민주당 양주시장 후보 측 제공] 닫기 이미지 확대 보기 신원이 확인되지 않은 남성 2명이 양주 옥정신도시 등에 ‘학교폭력 없는 양주시 만들자’는 내용의 현수막을 게시하고 있다. [정덕영 더불어민주당 양주시장 후보 측 제공]

세줄 요약 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보의 학교폭력 의혹을 연상시키는 현수막을 시내 곳곳에 게시하던 남성 2명이 경찰에 고발됐다. 선거캠프는 옥정신도시 일대에 불법 현수막 수십 개가 붙었다며 공직선거법 위반을 주장했고, 경찰은 게시 경위와 위법 여부를 조사할 예정이다. 학폭 의혹 연상 현수막 게시자 2명 고발

옥정신도시 일대 불법 현수막 약 40개 게시

공직선거법 위반 여부 경찰 조사 예정

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정덕영 더불어민주당 양주시장 후보의 학창시절 폭행 의혹을 둘러싼 공방이 이어지는 가운데, 정 후보의 학교폭력 의혹을 연상시키는 내용의 현수막을 시내 곳곳에 게시하던 남성 2명이 경찰에 고발됐다.정 후보 선거캠프는 2일 보도자료를 내고 “양주 옥정신도시 일대에 특정 후보를 연상시키는 내용의 불법 현수막 수십 개가 게시됐다”며 “현장에서 현수막을 게시하던 남성 2명을 적발해 경찰에 인계하고 공직선거법 위반 혐의로 고발했다”고 밝혔다.캠프에 따르면 선거일을 하루 앞둔 이날 새벽 옥정신도시 세창아파트와 노르웨이숲 아파트 등 인구 밀집 지역에는 ‘학교폭력 없는 양주시를 만들자’는 문구가 적힌 현수막 약 40여개가 집중 게시됐다.현수막에는 특정 후보의 실명이 적혀 있지 않았지만, 정 후보 측은 최근 불거진 학교폭력 의혹 논란과 맞물려 사실상 정 후보를 겨냥한 선거운동으로 보고 있다. 정 후보 측은 “공직선거법은 후보자의 성명을 직접 적시하지 않더라도 특정 후보를 유추할 수 있는 내용의 현수막 게시를 금지하고 있다”며 “선거를 하루 앞두고 특정 후보를 연상시키는 문구의 현수막을 대량 게시한 것은 명백한 불법 선거운동”이라고 주장했다.이어 “현장에서 적발된 게시자뿐 아니라 현수막 제작과 자금 지원, 배후 기획 세력까지 철저히 밝혀낼 것”이라며 “관련자들에 대해 강력한 법적 대응에 나설 계획”이라고 밝혔다.이번 사건은 최근 정 후보를 둘러싼 학폭 의혹 공방이 격화되는 상황에서 발생했다. 앞서 정 후보에게 학창시절 폭행과 금품 갈취를 당했다는 피해 주장자들의 기자회견이 잇따라 열렸고, 정 후보 측은 언론중재위원회 반론보도 청구와 법적 대응 방침을 밝히며 의혹을 전면 부인하고 있다.경찰은 현수막 게시 경위와 공직선거법 위반 여부 등을 조사할 예정이다.