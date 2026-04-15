강훈식 “연말까지 원유 2억7300만 배럴·나프타 210만t 추가 도입”

이미지 확대 강훈식 비서실장이 15일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.04.15 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 강훈식 비서실장이 15일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.04.15 뉴시스

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강훈식 대통령 비서실장은 15일 “올해 말까지 원유 2억 7300만 배럴 도입을 확정했다”고 밝혔다.이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중앙아시아와 중동 지역을 방문한 강 실장은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 이를 공개하면서 “원유 2억 7300만 배럴은 지난해 기준으로, 즉 별도 비상조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 석 달 이상 쓸 수 있는 물량”이라고 설명했다.이어 “나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다”며 “이는 지난해 기준으로 한 달 치 수입량에 해당한다”고 전했다.강 실장은 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정”이라며 “국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것으로 생각한다”고 했다.