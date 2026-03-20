[단독] 경찰, ‘내란선전’ 채일 전 국방홍보원장 재차 불송치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[단독] 경찰, ‘내란선전’ 채일 전 국방홍보원장 재차 불송치

백서연 기자
백서연 기자
입력 2026-03-20 14:31
수정 2026-03-20 14:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰 “전문한 것에 불과...국민 알권리”
채 전 원장 “해임 취소 요청할 것”

이미지 확대
채일 전 국방홍보원장. 국방홍보원 홈페이지
채일 전 국방홍보원장. 국방홍보원 홈페이지


내란선전 혐의 등으로 입건됐던 채일 전 국방홍보원장에 대해 경찰이 재차 불송치 결정했다. 지난해 12월 해당 의혹 등으로 해임됐던 채 전 원장은 이번 수사 결과를 토대로 조만간 열릴 소청심사에서 해임 처분 취소를 요청할 계획이다.

20일 서울신문 취재를 종합하면 서울경찰청은 지난 2024년 12월 내란선전 혐의로 입건된 채 전 원장에 대해 지난 5일 불송치(각하) 처분했다. 각하는 고발 등이 형식적인 요건을 갖추지 못할 경우 실체 판단 없이 종료하는 조치다.

앞서 서울청은 지난해 11월 채 전 원장에게 내란선전·직권남용·증거인멸교사 혐의에 대해 ‘혐의없음’으로 불송치한다고 통지한 바 있다. 이번 통지는 이와 별개로 다른 팀에 고발돼 진행된 건에 대한 결정이다.

채 전 원장은 지난 2024년 12월 12일 윤석열 전 대통령의 대국민 담화문을 인용해 12·3 비상계엄 사태를 ‘고도의 정치적 통치 행위’라고 미화하는 국방일보 1면 보도를 한 것과 관련, 군 장병들이 내란을 긍정하고 정당화하도록 선전했다는 혐의로 고발됐다. 채 원장은 윤 전 대통령 대선 캠프에 참여했고, 지난 2023년 5월 국방홍보원장에 임명됐다.

그러나 경찰은 더 이상 수사 진행 필요성이 없는 경우(혐의 없음 등)에 해당한다고 봤다. 경찰은 “이 사건 혐의 관련 국방일보 기사는 피의자 자신이 비상계엄을 지지하거나 대통령을 옹호하기 위해서 자신의 생각이나 주장을 기사에 작성한 것이 아닌, 윤 전 대통령의 대국민 담화 당시 발언을 그대로 전문한 것에 불과하다”고 했다.

이어 “다른 언론사와 같이 국민의 알권리를 위해 국방일보 구독자 등 국민에 대한 정보제공 기능을 수행한 것으로 이를 내란선전죄로 평가하기 위해서는 단순한 지지 표명을 넘어 이를 적극적으로 선전해 내란예비·음모죄에 상응하는 위험이 발생하는 등 입법 취지상 내란선전의 의미를 보다 엄격하게 해석한다”고 덧붙였다.

채 전 원장 측은 “이번 결정을 다음달 9일로 예정된 소청심사위원회에 추가 증거물로 제출해 해임 취소를 요청할 계획”이라고 밝혔다. 소청심사는 공무원이 징계 처분 등에 동의하지 못할 경우 제기할 수 있는 행정심판이다.

앞서 채 전 원장은 국방부 자체 감사 결과 등에 따라 지난해 8월 직위해제됐다. 당시 이재명 대통령이 국무회의에서 안규백 국방부 장관에게 “국방홍보원인가, 국방일보에 장관님 취임사를 편집해 가지고 주요 핵심 메시지는 빼버렸다고 그러더라”며 “기강을 잘 잡으셔야 될 것 같다”고 언급한 이후였다. 국방부는 채 전원장에 대해 지난해 12월 11일 해임 처분했다.
백서연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로