이 대통령, 김건희 특혜 의혹 ‘서울-양평 고속도로 사업’ 재개 지시

靑 “2029년 말에는 사업 착공할 수 있도록”

이미지 확대 홍익표 정무수석, 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑 홍익표 정무수석이 20일 청와대 춘추관에서 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑을 하고 있다.

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이재명 대통령이 서울-양평 고속도로 사업을 재개하라고 지시했다. 김건희 여사 일가 특혜 의혹으로 사업을 중단한 지 약 3년만이다.홍익표 청와대 정무수석은 20일 “이 대통령의 지시로 정부는 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다”고 발표했다. 앞서 특검팀은 2023년 국토교통부가 김 여사 일가를 위해 양평 고속도로 종점 노선을 양서면에서 강상면으로 변경했다는 특혜 의혹을 수사한 바 있다.홍 수석은 “그동안 지역주민과 지자체 그리고 정치권에선 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 여론을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 서울-양평 고속도로 사업의 신속 재개를 지속적으로 촉구해왔다”고 설명했다. 이어 “실제로 평일엔 출퇴근 차량이 집중되고 주말엔 관광 수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 제1순환망의 교통 혼잡이 날로 극심해지는 상황”이라고 했다.완공 목표 시점은 당초보다 3~4년 뒤인 2035년을 계획하는 것으로 알려졌다. 또 사업 재개와 관련해 기획예산처는 올해 상반기 중 예산 지원 방안을 마련하기로 했다. 홍 수석은 “이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 지역주민과 미래세대를 위한 최적의 노선을 신속 결정해 2029년 말에는 사업이 착공할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 이어 “정부는 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.