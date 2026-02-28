박범계 ‘행정통합 촉구’ 삭발…천안서 출판기념회

이미지 확대 민주당 박범계 국회의원(대전 서구을)이 출판기념회에서 행정통합 추진을 촉구하며 삭발을 하고 있다. 박 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 민주당 박범계 국회의원(대전 서구을)이 출판기념회에서 행정통합 추진을 촉구하며 삭발을 하고 있다. 박 의원실 제공

충남·대전 통합특별시 초대 시장 출마를 공식 선언한 더불어민주당 박범계 국회의원(대전 서구을)이 출판기념회에서 행정통합 추진을 촉구하며 삭발했다.박 의원은 28일 충남 천안에 있는 공주대학교에서 저서 ‘더 큰 통합 압도적 성장’ 출판기념회를 열었다.그는 인사말을 통해 대전과 충남의 행정통합이 단순한 행정 개편을 넘어선 ‘국가 전략’임을 역설했다.이어 “우리에게 머뭇거릴 시간이 없다. 대전·충남 통합은 선택 문제가 아닌 대한민국 생존 전략”이라며 “지금 충청을 주저하게 만드는 것은 현실적 한계가 아닌 오랫동안 체화된 패배주의”라고 주장했다.그러면서 “대전의 연구개발 역량과 충남의 제조 산업이 결합하면 대한민국을 견인할 새로운 성장 엔진이 될 것”이라며 “통합은 규모의 경제를 통해 ‘충청판 실리콘밸리’를 만드는 압도적 성장의 길”이라고 강조했다.박 의원은 인사말에 이어 “오늘 중대한 결심을 했다. 더 큰 통합을 위해 스스로를 던지겠다”고 말문을 열고 충남·대전 통합에 대한 결의를 보이며 삭발을 단행했다.이날 현장에는 황명선 최고위원, 박정현 대전시당위원장, 이정문 충남도당위원장을 비롯해 어기구, 강준현, 장종태, 박용갑, 황정아, 이재관, 이연희, 복기왕, 김현정, 김영진 의원 등이 참석해 박 의원의 행보에 힘을 실었다.