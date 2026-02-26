국중박서 이순신전 관람 이 대통령 부부 왜…“문화강국 재확인”

이미지 확대 기념품 든 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 ‘우리들의 이순신’을 관람한 뒤 상품관에서 기념품과 함께 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 어린이 관람객과 기념촬영하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 ‘우리들의 이순신’을 찾아 어린이 관람객과 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 국립중앙박물관을 찾아 ‘우리들의 이순신’ 특별전 등 주요 전시를 보며 시민들과 소통했다.강유정 청와대 대변인은 서면브리핑에서 이날 행보에 대해 “문화강국 대한민국의 정신적 기반을 재확인하고 시민들과 소통하기 위한 것”이라고 설명했다.이 대통령 부부는 국중박 학예연구사의 설명을 들으며 전시를 관람했다. 이 대통령은 전시품이 실물인지 복제품인지, 어떻게 보존했는지, 누가 입던 갑옷인지 등을 세세히 물으며 전시를 둘러봤다. 특히 길이 2m에 달하는 이순신 장검과 장검에 새거진 글을 오래 살펴봤다.김 여사는 조선 말기 여성들을 위해 쓰여진 것으로 추정되는 충무공 행장(이순신 전기) 한글 필사본을 관심 있게 살펴보며 “한글본이냐”고 묻기도 했다.시민들의 환호도 이어졌다. 이 대통령 부부는 셀카 요청에 흔쾌히 응하며 포즈를 취해주기도 했다. 대통령과 사진을 찍은 한 어린이 관람객은 “친구들이 난리 날 거예요. AI냐고 물을 것 같아요”라며 반가워했다고 강 대변인이 전했다.