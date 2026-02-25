정청래 “尹정권 조작기소 국조 특위 설치”…공취모 “별개 조직 운영”

정청래 “진실 드러나면 특검까지”

박수현 “공취모 측 공감대 속 진행”

공취모 “자발적 모임”…편입 선그어

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.25 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.25 안주영 전문기자

이미지 확대 이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임에 참여한 더불어민주당 의원들이 지난 23일 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 “공소취소 즉각추진 국정조사 즉각추진”을 외치고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임에 참여한 더불어민주당 의원들이 지난 23일 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 “공소취소 즉각추진 국정조사 즉각추진”을 외치고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 25일 “윤석열 정권 조작기소 진상 규명 및 공소취소를 통해 국정조사를 추진하는 특별위원회를 만들어 의결했다”고 했다.정 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당 지도부에서는 윤석열 정권의 조작 기소에 대해 국정조사를 추진하고 있었고 국정조사를 통해 진실이 더 드러나고 그러면 특검까지 가겠다는 입장을 이미 정하고 있었다”고 했다.이어 “이 부분에 대해 많은 의원들이 공소취소 모임의 이름으로 이 부분을 만들어달라고 했다”며 “이 특위가 너무 중요하기 때문에 한병도 원내대표를 특별히 위원장으로 임명했다”고 덧붙였다. 그러면서 “당에서 해야 될은 뚜벅뚜벅 하고 있다는 말씀을 드린다. 당원 동지, 국민 여러분이 오해 없으시길 바란다”고 했다.박수현 수석대변인은 최고위 직후 “‘윤석열 독재 정권 하 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회’(비상설특위)를 설치했다”며 “기존 정치검찰 조작기소 대응 특위는 활동을 종료하고 새로 설치된 특위가 그 성과를 이어받고 확대·개편되는 것”이라고 했다.박 수석대변인은 또 “이는 공소취소 모임(이재명 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임·공취모)의 취지까지 받아 안아 국정조사와 특검까지 추진할 것”이라며 “공소취소 모임이 내걸었던 이 대통령에 대한 공소 취소뿐만 아니라 문재인 정권하의 서해 공무원 피격 사건 등 수많은 검찰의 조작 기소에 대한 진상을 규명하고 국정조사를 추진하게 될 것”이라고 했다. 이어 “공소취소 모임의 운영 위원들과도 충분히 공감대를 이뤄 진행되는 것”이라고 덧붙였다.이에 대해 공취모는 “당 공식기구로 특위가 신설된 것을 진심으로 환영한다”면서도 “자발적으로 구성된 의원모임로서 당 추진위원회와는 별개의 조직으로 운영될 예정”이라는 입장을 밝혔다.