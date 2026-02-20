김동연 “내란범 윤석열에 ‘무죄추정’ 장동혁 망언, 한국정치의 치욕”

이미지 확대
장동혁 국민의힘 대표가 내란 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령에 대해 ‘무죄 추정’이라고 발언한 것과 관련해 김동연 경기도지사가 한국 정치의 치욕이자 불행이라고 비난했다.
김 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “법정과는 별개로 이제 곧 국민의 심판대가 세워진다”며 “내란도 망상이고 ‘윤 어게인’도 망상”이라고 강조했다.
그러면서 “내란 우두머리 추종세력, 망상에 빠진 극우세력, 모두 국민의 심판으로 영원히 추방시켜야 한다”고 덧붙였다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “아직 1심 판결일 뿐이며, 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용되어야 한다”며 “이미 윤 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적, 정치적 심판을 받았으며 현재 사법적 심판도 진행 중”이라고 밝혔다.
