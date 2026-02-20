김동연 “내란범 윤석열에 ‘무죄추정’ 장동혁 망언, 한국정치의 치욕”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김동연 경기도지사 SNS 캡처

장동혁 국민의힘 대표가 내란 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령에 대해 ‘무죄 추정’이라고 발언한 것과 관련해 김동연 경기도지사가 한국 정치의 치욕이자 불행이라고 비난했다.김 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “법정과는 별개로 이제 곧 국민의 심판대가 세워진다”며 “내란도 망상이고 ‘윤 어게인’도 망상”이라고 강조했다.그러면서 “내란 우두머리 추종세력, 망상에 빠진 극우세력, 모두 국민의 심판으로 영원히 추방시켜야 한다”고 덧붙였다.장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “아직 1심 판결일 뿐이며, 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용되어야 한다”며 “이미 윤 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적, 정치적 심판을 받았으며 현재 사법적 심판도 진행 중”이라고 밝혔다.