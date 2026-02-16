설맞이 인사 李 대통령 “이 나라를 지켜준 주권자 국민께 감사”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

설맞이 인사 李 대통령 “이 나라를 지켜준 주권자 국민께 감사”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-02-17 05:00
수정 2026-02-17 05:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

이 대통령 부부, 영상 메시지로 설 인사

이미지 확대
이 대통령 부부의 설맞이 인사
이 대통령 부부의 설맞이 인사 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 17일 설맞이 인사를 하며 손으로 하트를 만들고 있다.
청와대 제공


이재명 대통령은 17일 설맞이 인사를 하며 “병오년 설 명절 아침 모든 국민을 아우르고 섬기는 모두의 대통령으로서 다짐의 말씀을 드린다”고 했다.

이 대통령은 이날 부인 김혜경 여사와 한복 차림으로 ‘모두의 설날’이라는 설 명절 영상 메시지에서 “가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고 청년과 어르신이 자라는 바도 다르지 않을 것”이라며 이처럼 말했다.

이 대통령은 “지난 한 해는 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있다”며 “거리에서 가정에서 일터에서 이 나라를 지켜내 주신 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

이미지 확대
하트 만드는 이 대통령 부부
하트 만드는 이 대통령 부부 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 17일 설맞이 인사를 하며 손으로 함께 하트를 만들고 있다.
청와대 제공


이어 “사랑하는 국민 여러분, 서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다”면서도 “하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기를 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것”이라고 강조했다.

‘모두의 대통령’이 되겠다고 약속한 이 대통령은 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어야겠다”며 “지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”고 밝혔다.

이 대통령의 뒤를 이어 김 여사는 “올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다”고 말했다.

이미지 확대
설맞이 인사하는 이 대통령 부부
설맞이 인사하는 이 대통령 부부 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 17일 한복 차림으로 설맞이 인사를 하고 있다.
청와대 제공
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로