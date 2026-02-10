정치 더불어민주당 원내대책회의, 모두발언하는 한병도 안주영 기자 입력 2026-02-10 09:48 수정 2026-02-10 09:48 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/10/20260210500048 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 한병도더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지