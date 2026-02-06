당대회 임박 北, 경제성과 강조…“인민경제계획 빛나게 완수”

이달 초중순 제9차 당대회 예상

북한이 이달 초중순으로 전망되는 제9차 당대회 개최를 앞두고 경제 성과를 대대적으로 내세우며 분위기를 고조시키고 있다.노동신문은 6일 ‘당 제9차 대회를 향한 전인민적인 과감한 진군기세’ 기사에서 “인민경제의 수많은 단위들에서 새 기준, 새 기록이 련이어 창조되고 1월 인민경제계획이 빛나게 완수됐다”고 보도했다.그러면서 금속, 화학, 전력 등 각 분야에서 목표를 초과 달성한 공장, 탄광, 양식장 등의 사례를 대거 나열하고 “첫달 인민경제 계획을 완수한 기세드높이 당 제9차 대회를 향한 전인민적인 공격기세를 더욱 고조시키며 진군의 보폭을 더 줄기차게 용감하게 내짚고 있다”고 강조했다.평안북도 신의주 수해 지역에 세운 대규모 온실농장 준공 성과도 치켜세웠다. ‘우리식 사회주의의 경이적인 전진속도, 지방발전의 활기찬 국면을 과시하는 압록강반의 천지개벽’ 기사에서 “해마다 자연재해의 영향을 크게 받던 섬지역을 선진성과 독창성이 구현된 지방발전의 새로운 본보기, 문명개회의 이상촌으로 개변시키려는 당 중앙의 숭고한 뜻을 받든 군민건설자들이 불과 한해 사이에 대규모온실농장건설을 훌륭히 완공했다”고 했다.김정은 북한 국무위원장도 “신의주온실종합농장건설은 우리 당이 지역경제의 자립적이며 다각적인 발전을 위하여 제일 큰 규모로 조직한 사업”이라며 “사소한 결점도 없이 훌륭히 완공하여 당 제9차대회에 드리는 선물로 어김없이 내놓아야 하겠습니다”라고 강조했다고 보도했다.김 위원장의 역점사업인 ‘지방발전 20×10 정책’에 따라 함경남도 낙원군에서 착공식이 진행된 사실도 소개했다. 북한은 2024년 이후 10년동안 해마다 20개 시·군에 공장 등을 건설하겠다는 정책을 시행 중이다. 이는 도농 격차에 따라 지방 민심이 이반하고 있단 위기 의식에 따른 조치로 풀이된다.북한은 건설 결과물들을 오는 9차 당대회에서 핵심 성과로 내세울 것으로 예상된다. 당대회는 그동안의 성과를 돌아보고 향후 5년 동안의 정치, 경제, 외교 방향을 공식 발표하는 최대규모 정치 이벤트다. 북한은 최근 당대회 직전 진행하는 당 하급조직과 중앙당 대표자 선발 절차를 마쳐 대회가 임박한 것으로 알려졌으나 아직 구체적인 당대회 개최 날짜는 확인되지 않았다.