김동연, 민주당 후보 적합도 여론조사 ‘독주’ 이어가…김동연 30%·추미애 18.3%

6·3 지방선거가 넉 달도 채 남지 않은 가운데 더불어민주당 경기도지사 후보 적합도 여론조사에서 김동연 현 경기도지사가 큰 격차로 우세를 이어갔다.4일 경기일보가 조원씨앤아이·리서치앤리서치에 의뢰해 지난 1월 31일 경기도 거주 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행한 여론조사에 따르면, 더불어민주당 경기도지사 후보 적합도 조사에서 김 지사가 30.0%로 1위를 차지했다.다음으로 추미애 현 국회 법제사법위원장이 18.3%로 2위, 한준호 현 국회의원 7.8%, 김병주 현 국회의원 4.6%, 염태영 현 국회의원 2.9%, 양기대 전 국회의원 1.8%, 권칠승 현 국회의원 0.7% 순이었다.같은 회사에서 지난달 7일 발표한 민주당 후보 적합도 여론조사에서도 김 지사 31.2%, 추 위원장 18.8%, 한 의원 11.8%였다. 김 지사와 추 위원장은 크게 변동이 없는 반면, 한 의원의 하락세가 두드러졌다. 두 달 연속 김 지사의 독주가 이어지면서 대세론으로 이어질지 주목된다.김 지사는 남녀 모두에서 가장 높은 지지(남성 29.2%, 여성 30.8%)를 받았고, 연령대별로는 18~29세(24.7%), 50대(32.2%), 60대(38.7%), 70세 이상(47.6%)에서 1위를 차지했다. 40대에서는 추 위원장(29.3%)이 김 지사(20.8%)를 앞섰다.특히 김 지사는 민주당 지지층과 중도·보수층까지 모두 1위를 기록했다. 민주당 지지층만을 대상으로 한정하면 김 지사(33.4%)와 추 위원장(32.7%)이 오차범위 내 접전이었다.이념 성향별로는 진보층에서 김 지사 33.4%, 추 위원장 29.3%, 한 의원 9.5% 등으로 나타났고, 중도층은 김 지사 31.9%, 추 위원장 20.6%, 한 의원 9.8% 등이었다. 김 지사는 보수층에서도 27.1%로, 추 위원장(6.8%), 한 의원(4.5%) 등에 크게 앞섰다.민주당과 합당 논의가 진행 중인 조국혁신당 지지층에서도 김 지사는 47.4%로 추 위원장(30.6%)과 한 의원(8.1%)을 크게 앞섰다. 다만 조국혁신당의 지지율(2.5%)이 낮아 표본은 25명이다.민주당 경선은 일반 국민 50%와 권리당원 50%로 후보를 선출한다.국민의힘 후보 적합도에서는 유승민 전 의원이 25.8%로 가장 높은 지지를 받았고, 안철수 현 국회의원 17.1%, 김은혜 현 국회의원이 16.0%로 나타났다.성별로는 남녀 모두(남성 27.4%, 여성 24.1%) 유 전 의원이 앞섰다. 연령별로는 40대(33.9%), 50대(28.4%), 60대(31.2%)에서 유 전 의원이 가장 높은 지지율을 기록했고, 18~29세에서는 안 의원이 24.0%로 가장 앞섰다.국민의힘 지지층에서는 김 의원이 42.0%로 가장 높았고, 안 의원 22.6%, 유 전 의원 12.1% 순이었다.민주당 후보 적합도에서 김 지사가 두 달 연속 독주하는 것에 대해 경기도의회 한 민주당 의원은 “지난달 한 유튜브 방송에 출연해 ‘민주당원들과 일체감이 부족하다는 지적에 대해 정치 초짜로서 오만했다. 유시민 작가에게 배은망덕 소리를 들었는데, 그럴만도 했다’라고 솔직하게 반성한 점이 먹힌 것으로 보인다”라고 말했다.이어 “이재명 정부의 국정 제1동반자론과 용인반도체클러스터 일반산단 전력 문제의 해결책을 내놓은 점, 소방관 미지급 초과근무 수당 전격 지급 결정 등이 영향을 미친 것”으로 분석했다.이번 조사는 경기일보 의뢰로 조원씨앤아이·리서치앤리서치가 2026년 1월 31일 경기도 거주 18세 이상 남녀를 대상으로 전화면접(CATI) 여론조사(휴대전화 가상번호 100%, 성, 연령대, 지역별 비례할당 무작위 추출)를 실시한 결과이며 표본 수는 1000명(총 통화 시도 9994명·응답률 10.0%), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 경기일보 홈페이지에서 확인할 수 있다.