홍석준 전 국민의힘 의원, 대구시장 출마 “대구 경제 살릴 것”

홍석준 전 국민의힘 의원이 4일 “공무원 24년과 국회의원 경험을 살려 대구 경제 상황을 타개하겠다”며 대구시장 출마를 공식 선언했다.홍 전 의원은 이날 오전 대구 중구 경상감영공원에서 “대구를 다시 영남의 중심도시로 도약시키겠다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 인구 유출과 장기화된 경기 침체 등 대구가 가진 문제를 진단했다. 홍 전 의원은 “대구 인구는 작년 말 235만명이 붕괴해 최근 10여년 사이 20만 가까이 감소했고 GRDP(지역내총생산)는 30년째 전국 꼴찌”라며 “이러한 경제적 상황을 타개하기 위해 반드시 대기업을 유치하고 중소기업들의 AI(인공지능) 전환을 통해 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.그러면서 “최근 대구가 어렵게 된 것은 수도권 집중과 내륙도시의 한계도 있지만 박정희 정권을 빼고 우리 지역(출신 정치인이) 정권을 잡았을 때 대구에 큰 선물을 준 적이 없었던 정치의 문제가 크다”고 덧붙였다.그는 대구시장 선거에 출마한 현역 의원들을 향한 비판을 쏟아내기도 했다. 홍 전 의원은 “민주당은 절대다수 의석으로 의회 폭주를 하고 있고 국민의힘은 106석이라 소수 야당으로 당하고만 있는데, 현역의원이 5명이나 대구시장 선거에 나온 것은 대단히 불행한 일”이라고 지적했다.홍 전 의원은 출마선언 이후 국민의힘 대구시당사에서 열린 기자간담회에서도 “대구시가 육군이라면 국회의원은 공군”이라며 “큰 사업의 틀을 마련하고 법과 예산으로 공중폭격을 해야 하는데, 폭격기 12대(국회의원 12명) 중 절반 가량이 본인 선거를 한다고 뜨지 않고 있다”고 비판했다.대구·경북 행정통합과 관련해서는 “통합자치단체가 통합되면 어떠한 원칙과 기준으로 한다는 법이 제정되고 그 법에 따라 통합이 진행돼야 하는데 지금은 거꾸로 ‘돈 줄 테니 통합해라’는 식으로 진행되고 있다”면서 “대구·경북이 압도적으로 면적이 큰데도 통합 시 광주·전남과 똑같이 지원한다면 역차별이 될 수 있다”고 우려했다.