대구시민이 뽑은 대구시장 출마 지지도…이진숙 '깜짝' 오차범위 내 선두그룹

방금 들어온 뉴스

대구시민이 뽑은 대구시장 출마 지지도…이진숙 '깜짝' 오차범위 내 선두그룹

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-10-15 10:01
수정 2025-10-15 10:18
이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 참석하고 있다. 2025.10.14 홍윤기 기자
이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 참석하고 있다. 2025.10.14 홍윤기 기자


내년 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 대구시장 출마 예상후보 지지도 조사에서 이진숙 전 방송통신위원장과 김부겸 전 국무총리가 오차범위 내 접전을 벌이고 있다는 결과가 14일 나왔다.

여론조사업체 리얼미터가 영남일보 의뢰로 지난 12~13일 만 18세 이상 대구시민 820명을 대상으로 실시한 조사 결과, 국민의힘 소속으로 출마가 거론되는 이진숙 전 위원장이 21.2%, 더불어민주당의 김 전 총리가 15.6%로 집계됐다. 두 사람 간 격차는 오차범위(±3.4%포인트) 내인 5.6%포인트였다.

이어서 국민의힘 주호영 의원이 8.2%, 추경호 의원 7.6%, 유영하 전 대통령 법률대리인이 6.1% 순으로 나타났다.

차기 대구시장 선거에서 ‘국민의힘 후보로 누가 나서는 것이 가장 좋으냐’는 질문에는 이진숙 전 위원장이 25%로 선두를 기록했다.

정치·선거 컨설팅업체 엘엔피파트너스의 이주엽 대표는 “추석을 앞두고 이진숙 전 위원장이 긴급체포되면서 이재명 정부에 맞서는 투사 이미지가 보수색이 짙은 대구에서 지지세에 영향을 미쳤을 가능성이 있다”며 “후보가 난립한 상황이고 김 전 총리의 선전도 확인된 만큼 향후 선거 흐름은 더 지켜봐야 한다”고 분석했다.

정당 지지율은 국민의힘 57.6%, 더불어민주당 24.5%로 집계됐다. 이재명 대통령의 국정 수행에 대해서는 긍정 평가가 31.8%, 부정 평가가 62.5%로 나타났다.

이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 6.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.4%포인트다. 지난달 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 성별·연령·지역별 가중치를 부여해 오차를 보정했다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
김유민 기자
위로