실향민 위로한 이 대통령 “남북 관계 적대적, 가장 큰 책임은 정치”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

실향민 위로한 이 대통령 “남북 관계 적대적, 가장 큰 책임은 정치”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2025-10-03 13:41
수정 2025-10-03 13:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“북측에 인도적 차원 고려하면 좋겠다는 이야기 꼭 전하고 싶어”

이미지 확대
실향민 가족과 북녘 바라보는 이재명 대통령
실향민 가족과 북녘 바라보는 이재명 대통령 이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 실향민 가족들과 북한 황해북도 개풍군 일대를 바라보며 이야기를 나누고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령은 3일 “다른 어떤 영역을 제외하더라도 이산가족들의 생사 확인 그 다음에 최소한의 소통 이 부분은 어떤 상황이 되더라도 꼭 진척이 됐으면 하는 그런 바람이 있다”라며 실향민들을 위로했다.

이 대통령은 이날 인천 강화군 평화전망대에서 실향민 8명과 만나 “연세들도 많으시고 시간도 그렇게 많이 남지 않았는데 어쨌든 저나 이 정부에서 최선의 노력을 다해서 지금보다는 조금 더 상황이 개선될 수 있도록 총력을 다하겠다는 약속을 드린다”고 말했다.

이 대통령은 “남북 간의 휴전선이 그어진 지 참 오랜 세월이 지났는데 제가 아까 강 위에 보니까 기러기들이 쭉 줄을 지어 날아가는 게 보였다. 동물들은 자유롭게 강을 아래위로 막 자유롭게 날아다녔다”고 했다. 이어 “사람들만 자꾸 선을 그어놓고 지금 넘어오면 넘어가면 가해를 할 것처럼 위협하면서 총구를 겨누고 이렇게 수십 년 세월을 보내고 있으니 참으로 안타깝다”고 덧붙였다.

이미지 확대
이재명 대통령, 실향민 가족과 기념촬영
이재명 대통령, 실향민 가족과 기념촬영 이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 실향민 가족들과 기념촬영을 하고 있다.
연합뉴스


이 대통령은 “이제는 완전히 단절돼 버린 상태가 모두 저를 포함한 정치인들의 정치의 부족함 때문이라는 자책감을 가진다”며 “하루빨리 남북 간의 적대성이 완화되고 서로 소통하고 교류하고 협력하는 분위기가 만들어져서 혈육 간에 헤어져서 서로 생사도 확인하지 못하는 이 참담한 현실이 빨리 개선됐으면 좋겠다”고 했다.

또 이 대통령은 “지금 남북 관계가 완전히 단절돼서 상태가 매우 안 좋다. 너무 적대적으로 변했다”며 “가장 큰 책임은 정치가 그렇게 만들었다”고 지적했다. 이 대통령은 “북측에도 사실 이런 안타까운 점들에 대해서 인도적 차원에서 고려해줄 수 있으면 좋겠다는 이야기를 꼭 전하고 싶다”고 했다.

이 대통령은 “군사적으로 정치적으로 우리가 대립하고 갈등하도록 하고 또 경쟁하고 하더라도 인도적 차원에서 남북의 안타까운 이산가족들이 생사 확인이라도 하고 하다못해 편지라도 주고받을 수 있게 그렇게 해주는 것이 이 남북의 모든 정치의 책임 아닐까 하는 생각이 든다”고 강조했다.
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로