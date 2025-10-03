실향민 위로한 이 대통령 “남북 관계 적대적, 가장 큰 책임은 정치”

“북측에 인도적 차원 고려하면 좋겠다는 이야기 꼭 전하고 싶어”

이재명 대통령은 3일 “다른 어떤 영역을 제외하더라도 이산가족들의 생사 확인 그 다음에 최소한의 소통 이 부분은 어떤 상황이 되더라도 꼭 진척이 됐으면 하는 그런 바람이 있다”라며 실향민들을 위로했다.이 대통령은 이날 인천 강화군 평화전망대에서 실향민 8명과 만나 “연세들도 많으시고 시간도 그렇게 많이 남지 않았는데 어쨌든 저나 이 정부에서 최선의 노력을 다해서 지금보다는 조금 더 상황이 개선될 수 있도록 총력을 다하겠다는 약속을 드린다”고 말했다.이 대통령은 “남북 간의 휴전선이 그어진 지 참 오랜 세월이 지났는데 제가 아까 강 위에 보니까 기러기들이 쭉 줄을 지어 날아가는 게 보였다. 동물들은 자유롭게 강을 아래위로 막 자유롭게 날아다녔다”고 했다. 이어 “사람들만 자꾸 선을 그어놓고 지금 넘어오면 넘어가면 가해를 할 것처럼 위협하면서 총구를 겨누고 이렇게 수십 년 세월을 보내고 있으니 참으로 안타깝다”고 덧붙였다.이 대통령은 “이제는 완전히 단절돼 버린 상태가 모두 저를 포함한 정치인들의 정치의 부족함 때문이라는 자책감을 가진다”며 “하루빨리 남북 간의 적대성이 완화되고 서로 소통하고 교류하고 협력하는 분위기가 만들어져서 혈육 간에 헤어져서 서로 생사도 확인하지 못하는 이 참담한 현실이 빨리 개선됐으면 좋겠다”고 했다.또 이 대통령은 “지금 남북 관계가 완전히 단절돼서 상태가 매우 안 좋다. 너무 적대적으로 변했다”며 “가장 큰 책임은 정치가 그렇게 만들었다”고 지적했다. 이 대통령은 “북측에도 사실 이런 안타까운 점들에 대해서 인도적 차원에서 고려해줄 수 있으면 좋겠다는 이야기를 꼭 전하고 싶다”고 했다.이 대통령은 “군사적으로 정치적으로 우리가 대립하고 갈등하도록 하고 또 경쟁하고 하더라도 인도적 차원에서 남북의 안타까운 이산가족들이 생사 확인이라도 하고 하다못해 편지라도 주고받을 수 있게 그렇게 해주는 것이 이 남북의 모든 정치의 책임 아닐까 하는 생각이 든다”고 강조했다.