李대통령 “대한민국 기본시스템 붕괴…공직기강 전반 살펴야”

李대통령 "대한민국 기본시스템 붕괴…공직기강 전반 살펴야"

방금 들어온 뉴스

李대통령 "대한민국 기본시스템 붕괴…공직기강 전반 살펴야"

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-10-02 21:53
수정 2025-10-02 23:19
국정자원 화재·실탄 3만발 유출 지적
“사고 가능성에 무감각한 것은 적폐”

수석보좌관회의 주재하는 이재명 대통령
이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2025.10.2 연합뉴스


이재명 대통령은 최근 벌어진 국가정보관리원 화재 사태 및 사격 선수용 실탄 유출 사건을 거론하며 “대한민국 공직 기강 전반을 살펴봐야 한다”라고 말했다.

2일 강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 주재한 수석보좌관회의에서 해당 사건들에 대해 “대한민국의 기본 시스템이 많이 무너져 있는 방증”이라며 이같이 언급했다.

앞서 경기북부경찰청 형사기동대는 전날 선수용 실탄 약 3만발을 빼돌린 혐의로 지역 시체육회 소속 실업팀 사격 감독인 40대 남성 A씨를 구속했다고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 특히 “이러한 사고가 날 가능성에 무감각한 것은 정말 큰 문제이자 적폐”라며 “위험성을 미리 알아채지 못하는 둔감함이 문제인 만큼 관점과 시각의 전환이 꼭 필요하다”라고 강조했다.

이 대통령은 또 “더러워진 부분이 생겨도 오히려 매일 그곳을 지나가는 사람들은 알아채지 못하고 청소하지 않는 경우가 있더라”라며 시각을 바꿔야 할 필요성을 거듭 강조했다.

노인 공공일자리 창출에도 발상의 전환을 주문했다.

이 대통령은 “체납된 지방세 등 밀린 조세를 받아내면 세수가 늘고 공공 일자리도 늘릴 수 있다”라는 아이디어를 냈다.

강 대변인은 이에 대해 “납세 과정에서 필요한 인력이 있는 만큼 여기서 일자리를 만들 수 있고, 또 확충된 재원으로 일자리를 창출할 수 있다는 것”이라며 “이렇게 시각을 바꾸는 것이 필요하다는 뜻”이라고 설명했다.

수석보좌관회의 주재하는 이재명 대통령
이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2025.10.2 연합뉴스
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
