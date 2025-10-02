유인태 “정청래·추미애가 李지지율 까먹어…대통령실 한숨”

유인태 "정청래·추미애가 李지지율 까먹어…대통령실 한숨"

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-02 15:02
수정 2025-10-02 15:09
유인태 전 국회사무총장이 9일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 공부모임 국민공감에서 ‘한국정치 이대로 괜찮은가?’ 주제의 특강을 하고 있다. 2023.5.9 연합뉴스
유인태 전 국회사무총장이 9일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 공부모임 국민공감에서 ‘한국정치 이대로 괜찮은가?’ 주제의 특강을 하고 있다. 2023.5.9 연합뉴스


정치 원로인 유인태 전 국회 사무총장은 “(민주) 당이 대통령 지지율을 받쳐줘야 하는데, 오히려 지금 까먹고 있다”고 말했다.

유 전 총장은 그 원인으로 정청래 더불어민주당 대표와 추미애 국회 법제사법위원장을 지목했다.

유 전 총장은 2일 CBS 라디오 인터뷰에서 “민주당 지도부가 걱정인 게, 아주 거칠게 운반하는 사람들이 무슨 대표니 법사위원장이니 맡고 있는 게 걱정스럽다”며 “다들 강성들 눈치만 보고 끌려가는 게 걱정된다”고 했다.

그는 추 위원장을 향해선 “상임위원장을 두 번 하는 경우가 지금까지 없었다”며 “환경노동위원장 때도 큰 사고를 쳤던 사람을 6선이나 돼서 무슨 또 상임위원장을 시키는 것부터 참 한심한 당”이라고 말했다.

이어 “지난번 원내대표 간에 합의를 이뤘다고 해서 단비가 온 줄 알았다”면서 “그런데 강성 지지층 눈치 보느라 당 대표가 100일 기자회견에서 뒤집어 버렸다. 정말 아쉬운 것”이라고 했다.

그러면서 “아마 지금 이재명 정부의 지지율이 떨어지면 (여야 합의) 뒤집은 게 제일 큰 요인일 것”이라고 했다.

유 전 총장은 “당이 대통령 지지율을 받쳐줘야 하는데 오히려 당이 까먹고 있다”면서 “아마 대통령실에서도 그것 때문에 좀 한숨을 쉬는 것 같다”고 전했다.

그는 ‘자제했으면 하는 사람이 있냐’는 진행자의 질문에 “(정청래) 당 대표, (추미애) 법사위원장 이런 사람들”이라며 “워낙 거친 사람들”이라고 했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문
