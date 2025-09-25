‘집밥에 진심’ 김혜경 여사 “한국 음식 문화 널리 알려줘 고맙다”

‘집밥에 진심’ 김혜경 여사 “한국 음식 문화 널리 알려줘 고맙다”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2025-09-25 00:55
수정 2025-09-25 00:55
김 여사, 뉴욕 코리아타운 상인들 찾아 격려
“문화 중 큰 부분 차지하는 것 음식…요즘 K 푸드가 각광 받아”

뉴욕 코리아타운 방문한 김혜경 여사
뉴욕 코리아타운 방문한 김혜경 여사 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 미국 뉴욕 코리아타운의 한 마트를 찾아 떡볶이를 구입하고 있다.
대통령실 제공


이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 순방 중인 부인 김혜경 여사는 23일(현지시간) 코리아타운을 찾아 “이렇게 중요한 한국의 음식 문화를 널리 알려줘서 고맙다”라며 상인들을 격려했다.

전은수 대통령실 부대변인은 24일 서면 브리핑을 내고 김 여사가 전날 오후 뉴욕 코리아타운의 반찬 가게, 마트. 서점을 방문했다고 밝혔다.

평소 집밥에 진심이라는 김 여사는 먼저 뉴욕 코리아타운에서만 25년된 반찬 가게를 찾았다. 반찬 가게 사장이 “한인 고객보다 현지 고객이 더 많고 가장 잘 팔리는 반찬은 김밥과 잡채”라며 “미국인 입맛으로 변경하려고 하지 않고 오리지널 그대로 가장 한국의 맛을 내는 음식이 인기가 많다”고 설명했다.

그러자 김 여사는 “영화에서 통김밥 먹는 장면이 나와서 특히 김밥이 인기가 많은 것 같다”며 “문화 중 큰 부분을 차지하는 것이 음식인데 요즘 K푸드가 각광을 받고 있다. 음식은 한 번 길들여지면 벗어나기가 어렵다. 이렇게 중요한 한국의 음식 문화를 널리 알려줘서 고맙다”고 했다.

반찬가게에 이어 마트를 방문한 김 여사는 마트에서 매출이 가장 높은 품목이 한국 반찬이라는 마트 매니저 설명에 놀라워하며 즉석 떡볶이를 구입하기도 했다. 이어 식품 코너의 김밥 재료들을 살핀 뒤 “김밥 재료도 잘 팔리냐”라고 묻자 매니저는 “요새 김밥 열풍으로 김밥 재료가 아주 잘 팔린다”고 답했다.

마지막으로 서점을 방문한 김 여사는 “뉴욕에서 서점을 운영하시니 K팝 열풍을 최전선에서 실감할 것 같다”고 말했다. 서점 영업주는 “20년간 서점을 해오고 있는데 요새는 특히나 한류 인기를 몸소 느끼고 있다”며 “‘케이팝 데몬 헌터스’, 한강 작가의 노벨상 수상 등으로 한국 문화의 인기가 높아지니 한글을 익히기 위한 책이나 한국어능력시험 수험서 매출이 폭발적으로 높아졌다”고 했다.

뉴욕 코리아타운 찾은 김혜경 여사
뉴욕 코리아타운 찾은 김혜경 여사 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 미국 뉴욕 코리아타운의 한 서점에 들러 이 대통령의 자서전을 들고 서점 사장과 함께 기념사진을 찍고 있다.
대통령실 제공
뉴욕 김진아 기자
