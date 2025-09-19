대통령실 “채용 규모 늘려준 기업에 李대통령 감사 서한”

“100대 기업까지 청년 채용 확대, 간곡히 부탁”

이재명 대통령이 당초 계획보다 청년 채용을 크게 늘리기로 결정한 기업들에 감사 서한을 보낸다. 이 대통령이 청년 주간을 맞아 기업에 청년 채용 확대를 요구하자 삼성·현대차·한화·LG·포스코·롯데·HD현대 등 8개 기업이 하반기 채용 규모를 확대하며 화답한 것에 감사를 전하기 위함이다.강훈식 대통령실 비서실장은 19일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “지난 화요일 세종에서 열린 국무회의에서 대통령이 청년 산업 활성화 정책을 주문하면서 고용 문제 해결에 기업도 동참해줄 것을 요청했고 대통령의 요청에 화답해 어제(18일)까지 8개 기업이 4만 4000여명에 달하는 2025년 신입 채용 계획을 발표했다”고 밝혔다.강 실장은 “하반기 8개 기업은 당초 계획에 비해 4000명 이상 늘어난 총 2만 4000명을 채용할 예정”이라며 “청년들이 취업 시장을 예측해 준비할 수 있도록 삼성 6만명, 포스코와 롯데가 각각 1만 5000명, HD 현대 1만명 등의 향후 5년간의 채용 계획을 밝혔다”고 설명했다.이어 “기업들은 채용 확대와 함께 다양한 청년인턴십과 교육프로그램으로 청년들의 취업 경쟁력을 갖추도록 지원하는 방안도 마련했다”며 “어려운 경제 여건 속에서도 새로운 일자리를 만들어 청년들에 희망의 메시지를 전달해 준 우리 기업 관계자에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.대통령실은 8대 기업을 넘어 30대 기업과 100대 기업까지 청년 채용을 확대해 달라고 당부했다. 강 실장은 “더 많은 기업들이 채용 확대에 동참해 청년들에게 더 많은 기회를 제공할 수 있기를 바란다”며 “정부의 노력에 동참해 주신 기업들에 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 청년 일자리 창출을 통해 경제성장의 새 물꼬가 트일 수 있도록 노력하겠다”고 했다.