‘탈당’ 강미정, 조국 복당 요청에 “정중히 사양”

‘탈당’ 강미정, 조국 복당 요청에 “정중히 사양”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-13 08:10
수정 2025-09-13 08:10
조국혁신당 강미정(왼쪽) 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 오른쪽은 같은날 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님을 예방한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 2025.9.4 연합뉴스
조국혁신당 강미정(왼쪽) 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 오른쪽은 같은날 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님을 예방한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 2025.9.4 연합뉴스


조국 조국혁신당 비상대책위원장이 당내 성 비위 문제로 탈당한 강미정 전 대변인의 복당을 희망했으나 강 전 대변인은 “제 이름이 불리는 것조차 또 다른 상처로 이어지고 있음을 헤아려 달라”며 거절했다.

혁신당은 지난 12일 언론 공지를 통해 “조 위원장은 강 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하길 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다”며 “당으로 돌아오겠다는 마음을 가질 수 있도록 진심으로 노력하겠다”고 밝혔다.

혁신당은 “조 위원장은 취임 직후 모든 규정을 활용해 이 문제에 대해 조치를 하려 한다고 했다.

조 위원장은 이날 당에 2차 가해 방지 대책을 마련하겠다고 했다.

혁신당은 “(조 위원장이) 2차 가해 행위는 피해자들의 온전한 피해 회복과 당이 건강한 공동체로 거듭나는 것을 방해하는 행위라는 점을 분명히 했다”며 “2차 가해 행위자에 대해서도 중징계 처분을 내리는 당헌 당규 개정안을 준비하라고 지시했다”고 했다.

이어 “피해자분들의 피해 회복을 중심으로 상처 입은 당원과 지지자까지 회복되는 ‘모두의 치유’로 나아가겠다는 각오”라고 했다.

혁신당의 공지가 나간 후 강 전 대변인은 페이스북에 올린 입장문을 통해 “제 의사는 이미 충분히 밝힌 바 있으며 복당은 고려하지 않고 있다”며 “그런데도 다시 권유해 주신 데 대해서는 감사드리며, 그 뜻을 정중히 사양한다”고 밝혔다.

그는 “지금 필요한 것은 특정인의 이름을 반복해 거론하는 일이 아니라, 피해자들이 안전하게 보호받는 일”이라며 “제 이름이 불리는 것조차 또 다른 상처로 이어지고 있음을 헤아려 주시기 바란다”고 했다.

이어 “피해자와 조력자를 향한 공격은 피해자 보호의 기반을 무너뜨리는 또 다른 2차 가해이며, 결코 용인될 수 없다”며 “(혁신당이) 피해자 보호와 회복을 최우선에 둬야 한다. 지금까지 내부에서 은밀히 혹은 공공연히 행해졌던 2차 가해에 대해서도 철저한 조사와 책임 있는 조치가 이뤄지길 강력히 요청한다”고 했다.
문경근 기자
