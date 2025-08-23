李·이시바, 정상회담서 “최우선 협력” 다짐…‘한일 셔틀외교’ 재개 합의

이미지 확대 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 공동 언론 발표를 하고 있다. 2025.8.23. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 공동 언론 발표를 하고 있다. 2025.8.23. 연합뉴스

이재명 대통령이 취임 후 첫 양자 방문국으로 일본을 택해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 갖고 한일 협력 강화에 합의했다. 1965년 양국의 국교 정상화 이후 처음 있는 일로, 두 정상은 17년 만의 공동 문서 발표와 함께 한·일 셔틀외교 재개의 신호탄을 쏘아 올렸다.이 대통령은 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 이시바 총리와의 정상회담을 끝낸 뒤 공동발표에서 “급변하는 국제정세에서 흔들리지 않는 한일, 한미일 협력이 무엇보다 중요하다는 점에 두 정상이 인식을 같이했다”고 밝혔다.아울러 “한일 양국은 다양한 분야에서 서로에게 도움이 되는 방향으로 협력할 최적의 동반자”라며 “한일관계 발전이 한미일 협력 강화로 이어지는 선순환을 만들어 나가기로 했다”고 발표했다.이번 회담에서는 한반도 비핵화를 비롯해 저출산, 재난 안전 대응 등 다양한 분야에 걸쳐 심도 있는 대화가 오갔다.특히 안보 분야와 관련해서는 “한반도의 완전한 비핵화와 지속적인 평화 구축 의지를 다시 한번 확인했다”며 “대북정책에 대한 밀접한 공조를 계속해 나가기로 했다”고 이 대통령은 설명했다.경제 부문에서는 수소와 인공지능(AI) 등 미래산업 분야의 시너지 창출을 위한 협력 방안이 다뤄졌다.두 정상은 사회 부문 논의에서 저출산·고령화, 수도권 집중, 농업, 재난안전 등 양국이 공통으로 마주한 과제에 함께 대응할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.이 대통령은 “정책 경험을 나누고 해결책을 공동으로 찾기 위한 당국 간 협의체를 새로 만들기로 했다”며 “이시바 총리와 함께 오는 10월 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 일본이 의장국을 맡은 한중일 정상회의의 성공적 개최를 위해서도 힘을 합치기로 했다”고 덧붙였다.또한 이 대통령은 “기존 관행에서 과감히 벗어나 국익 중심의 실용 외교를 실천하고 미래 지향적인 상생 협력의 길을 함께 열겠다는 신념으로 오늘 일본을 방문했다”고 거듭 강조했다.이어 “오늘을 기점으로 양국 정상의 셔틀외교가 재개된 것으로, 이는 민주 대한민국 복귀 후 한일 관계가 정상 궤도에 올랐음을 보여준다”며 “셔틀 외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다”고 했다.이 대통령은 그러면서 “오늘 회담에서 저와 이시바 총리와 강한 신뢰를 형성한 것처럼, 양국 국민 사이에도 진정한 신뢰를 구축하는 새로운 여정이 시작되기를 기대한다”고 마무리했다.