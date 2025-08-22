대통령실, 청년담당관 이어 공공갈등 비서관도 공개 채용

비서관 1명·행정관 2명 채용

공공갈등 발굴·조정 및 제도개선 업무

“고위직 공정·투명 채용이란 국민 기대 부응”

이미지 확대 전성환 경청통합수석이 22일 서울 용산 대통령실 청사에서 공공갈등조정비서관 등 채용 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 전성환 경청통합수석이 22일 서울 용산 대통령실 청사에서 공공갈등조정비서관 등 채용 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

대통령실이 이재명 정부 출범 후 새롭게 설치한 대통령실 ‘공공갈등조정 비서관실’의 비서관 1명과 행정관 2명 등 총 3명에 대해 공개 채용을 진행한다고 밝혔다.전성환 경청통합수석은 22일 용산 대통령실 브리핑을 통해 “공공갈등비서관실은 사회적 갈등을 조기에 파악하고, 해결하기 위해 중재 역할을 담당하는 조직이 필요하다는 이재명 대통령의 견해에 따라 역대 정부 최초로 설치됐다”고 했다.이어 전 수석은 “이번에 선발되는 공공갈등비서관과 행정관들은 상생, 통합, 신뢰 사회 형성을 위해 정책이나 사업 추진 과정에서 발생하는 이해충돌의 상황을 경청하고, 조정하는 역할을 맡을 예정”이라며 “이번 비서관과 행정관 채용은 폭넓은 인재 등용을 위해 공개 채용 방식으로 진행될 예정”이라고 했다.대통령실은 실제 공공갈등을 잘 조정하고 해결할 수 있는 일꾼을 뽑기 위해 그간의 공공갈등 참여 실적과 경력, 자기소개서, 직무수행 계획서를 토대로 지원자들의 역량을 꼼꼼히 평가할 계획이다. 전 수석은 “고위직에 대한 공정하고 투명한 채용이라는 국민의 기대에 부응하기 위한 것”이라고 덧붙였다.앞서 이재명 대통령은 성남시장 시절부터 갈등조정관 제도를 운용해왔으며, 지난 대선 기간에도 공공갈등조정비서관실 설치를 약속한 바 있다.다만 전 수석은 정부 출범 후 2개월 이상 지난 시점에서 공개 채용에 나선 이유에 대해 “대통령실 전체(직원들)가 새롭게 채용되는 과정에서 채용 일정이 계속 늦어진 것”이라며 “(사람을)찾기 어려워서 그런 건 아니다”라고 말했다.그러면서 “현장에서의 갈등 경험을 실제로 어떻게 해결했는지 꼼꼼히 살펴볼 예정이라며, 비서관은 갈등을 해결한 사례를 중심으로 집중적으로 면접을 통해 채용될 것”이라고 말했다.