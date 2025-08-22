“호남 도약 대책 마련” 민주당 호남발전특별위원회 공식 출범

서삼석 위원장…이병훈·김성·이원택 수석 부위원장 임명

광주·전남·전북 50여명 규모, 11월 말 최종 정책안 실행

21일 국회에서 더불어민주당 호남발전특별위원회 출범식이 열렸다. 정청래 당대표를 비롯한 위원들이 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스 제공

더불어민주당 ‘호남발전특별위원회(위원장 서삼석)’가 21일 국회 본청 당대표 회의실에서 공식 출범했다.호남발전특별위원회는 “특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다”는 이재명 대통령의 국정철학이 바탕이 됐다. 지난 8일 민주당 전남 현장 최고위원회에서 “호남의 숭고한 희생과 헌신에 표나게 실천으로 보답하고 싶다”는 정청래 당 대표의 지시로 호남 숙원 해결과 지역발전 대책 논의를 위한 상설특별기구로 신설됐다.이날 출범식에는 서삼석 국회의원(민주당 최고위원)을 위원장으로, 이병훈 전 국회의원을 상임수석부위원장, 김성 전남시장군수협의회장(장흥군수)과 이원택 국회의원을 수석부위원장으로 임명했다.주철현 국회의원이 수석대변인을 맡았으며, 위원으로는 광주·전남·전북 광역별 15명 내외 약 50여명 규모로 구성됐다.정청래 당대표는 축사에서 “호남발전특별위원회가 호남 발전에 크게 기여했다는 역사적 사실을 기록할 수 있도록 우리가 최대한 성의를 갖고 성과를 내야 한다”며 “위원회에서 실현 가능한 목표를 설정하고 실제로 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.위원회는 ▲국민주권정부 123대 국정과제 중 광주·전남·전북 관련 과제의 실행방안 제시 ▲이재명 대통령과 정청래 당대표의 호남 관련 공약 이행을 위한 정책 구체화 ▲‘5극3특’ 국가공간정책에 대응하는 초광역 협력과제 발굴 등 역할을 수행한다.실질적인 정책 수립을 위해 6개 분과위원회를 중심으로 활동하며, 분야별 전문가·자문위원회를 운영한다.오는 11월 중 시·도별 정책 설명회를 개최한 뒤 같은 달 말 최종 정책안을 당대표에게 보고, 본격적인 실행 준비에 돌입한다.서삼석 특별위원장은 “호남 숙원사업 해결을 위해 산업경제, 의료보건과 교통, 에너지 등 광주와 전남, 전북 지역별 발전방안을 호남발전 아젠다로 채택할 것”이라며 “민주화를 위한 호남의 숭고한 희생과 헌신을 충분히 보상할 수 있도록 호남발전 대책마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.