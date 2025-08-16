김종인 “조국 목표는 대통령 출마…빠르게 움직일 것”

이미지 확대
조국 전 조국혁신당 대표가 지난 15일 서울 구로구 서울남부교도소에서 광복절 특사로 출소하며 대국민 인사를 하고 있다. 왼쪽부터 김선민 대표 권한대행, 조 전 대표, 서왕진 원내대표. 2025.08.15.
김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표의 향후 행보에 대해 “그의 궁극적 목표는 대통령 출마로, 주변 사람들도 준비할 것으로 본다”고 말했다.
김 전 위원장은 지난 15일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’에 출연해 조 전 대표와 관련, “굉장히 빠른 시일 내에 정치적인 행동을 개시할 것”이라며 이같이 밝혔다.
김 전 위원장은 “지금 민주당은 이재명 대통령을 이을 뚜렷한 대권 주자가 없다”면서 “따라서 조국이 대통령 후보감으로 가장 크게 부각할 가능성이 있다”고 했다.
그러면서도 김 전 위원장은 “과연 조국이 민주당 틀 밖에서 조국혁신당을 가지고 목적을 달성할 수 있겠느냐, 아니면 더불어민주당과 합당해 자기 목표를 이룰 것인가는 두고 봐야 알 일”이라고 했다.
김 전 위원장은 “시간이 많이 남아있고, 세상이 하도 빨리 바뀌기에 조국도 옛날 사람으로 치부될 수 있고, 민주당 내부에서 어떤 젊은 정치인이 대권 후보로 갑자기 튀어나올 수 있어 미리 단정해서 얘기할 수 없다”고 했다.
김 전 위원장은 정치권에서 조 전 대표의 내년 지방선거 서울시장·부산시장 출마 또는 국회의원 보궐선거 출마설이 나오는 것과 관련, “민주당은 조국혁신당과 타협하지 않으면 서울시장·부산시장 선거에서 당선되기가 굉장히 어렵다”며 “국회의원을 하다가 지방자치단체장으로 가면 대권과 조금 멀어지는 것 같더라”고 했다.
그는 ‘그렇다면 합당이 좋겠냐’는 사회자의 질문에 “합당이 제일 편한 방법이지만 여러 조건이 있어 합당도 힘들다”고 했다.
김 전 위원장은 여권 내 대선주자와 관련해선 “김민석 국무총리, 정청래 민주당 대표도 대권 꿈을 꿀 수 있는 사람들”이라고 평가했다.
한편, 조 전 대표는 지난 15일 석방됐다.
그는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등의 혐의로 징역 2년 형을 확정받고 지난해 12월 수감됐다.
애초 내년 12월 만기 출소 예정이었지만, 이번 사면으로 남은 형기가 면제되고 정치 활동이 가능해졌다.
