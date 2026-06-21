슈퍼리치들 환경 훼손액, 이집트보다 70배 많다 [달콤한 사이언스]

세줄 요약 전 세계 상위 10% 소비자가 매년 1조7000억~5조7000억 달러의 환경 훼손을 유발하는 것으로 추정됐다. 미국 상위층의 1인당 피해액은 이집트보다 훨씬 컸고, 피해의 대부분은 생물다양성 손실과 기후변화에서 나왔다. 상위 10% 소비자, 연간 환경 훼손액 최대 추정

미국 상위층 피해액, 이집트보다 압도적 수준

생물다양성·기후변화가 피해 대부분 차지

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이미지 확대 전 세계에서 소비를 가장 많이 하는 상위 10%의 소비자가 매년 최대 1경 1818조 9800억 원에 달하는 환경 훼손을 유발하는 것으로 추정되는 연구 결과가 나왔다.



언스플래쉬 제공 닫기 이미지 확대 보기 전 세계에서 소비를 가장 많이 하는 상위 10%의 소비자가 매년 최대 1경 1818조 9800억 원에 달하는 환경 훼손을 유발하는 것으로 추정되는 연구 결과가 나왔다.



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상위 10%에 해당하는 이른바 슈퍼리치와 고소득층의 환경 오염은 일반 대중의 오염과는 그 양상과 파급력에서 본질적 차이를 보인다. 이는 눈에 보이는 사치재 소비보다 훨씬 더 치명적인 부유층의 자본 투자 때문이다. 단순히 부자들이 자원을 많이 소비한다는 측면을 넘어선다. 지금까지 많은 연구에서는 부유층에 해당하는 최상위 소비자들이 지구 위험 한계선을 초과하는 데 불균형적 책임이 크다는 사실을 보여줬지만 이런 환경적 압박을 금전으로 정량화한 연구 결과가 나와 충격을 주고 있다.네덜란드 라이덴대 환경과학연구소, 영국 옥스퍼드대 마틴 스쿨, 웰빙 연구센터 공동 연구팀은 전 세계에서 소비를 가장 많이 하는 상위 10%의 소비자가 매년 1조 7000억 달러에서 5조 7000억 달러에 달하는 환경 훼손을 유발하는 것으로 추정된다고 21일 밝혔다. 이는 2017년 가치 기준으로 추정한 것으로 미국 노동통계국 소비자물가지수를 기준으로 누적 물가상승률을 반영하면 2026년 현재 2조 3100억~7조 7400억 달러(3527조 3700억~1경 1818조 9800억 원)에 해당한다. 이 연구 결과는 기후 환경 분야 국제 학술지 ‘커뮤니케이션즈 서스테이너블’ 6월 19일 자에 실렸다.연구팀은 상위 10% 소비자의 행동이 환경에 미치는 비용을 전 세계, 각 대륙의 주요 국가인 미국, 중국, 독일, 인도, 브라질, 이집트를 대상으로 추정했다. 이어 ‘환경 비용 편람 2024’ 데이터를 활용해 이산화탄소 배출, 생물권 온전성, 생물지구화학적 순환, 담수 사용 등 훼손 유형에 2017년 미국 달러 기준의 금전적 가치를 부여했다.연구 결과, 전 세계 최상위 10% 소비자들은 1인당 연간 2300~7500달러의 환경 피해 비용을 발생시키는 것으로 나타났다. 현재 기준으로는 3125~1만 190달러(477만~1556만 원)에 해당한다. 국가적 불평등도 뚜렷하게 나타난다. 미국 상위 10% 소비자의 1인당 환경 피해 비용은 1만 9000~6만 3000달러로 가장 높았다. 이는 해당 그룹 평균 소득의 6~20%, 부의 0.8~3%에 달하는 것으로 나타났다. 반면 인도의 최상위 10%는 1인당 410~1400달러의 비용을 발생시켰고, 이집트의 경우는 266~852달러로 추산됐다.상위 10% 집단은 생물다양성 손실과 기후 변화가 전체 계산된 피해액의 가장 큰 원인으로 누적 전체 83~93%를 차지했다. 구체적으로 전 세계 피해액 중 평균 종 풍부도 손실로 대표되는 생물다양성 손실은 47~56%, 이산화탄소와 같은 기후 변화 요인은 36~45%를 차지했고 질소 순환 훼손이 6~8%로 그 뒤를 이었다.연구팀이 이번에 추산한 피해 청구서는 지난해 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP 30)에서 합의된 2035년 기후 자금 지원 목표액인 9930억 달러와 2030년까지 생물다양성 감소를 막기 위해 필요한 추가 자금인 6570억 달러를 합친 금액을 훌쩍 넘는다.연구를 이끈 룻거 훅스트라 네덜란드 라이덴대 교수는 “오염자 부담 원칙에 입각해 국가 및 전 세계 수준에서 최상위 소비자를 대상으로 하는 환경세가 도입되면 환경 피해와 사회적 불평등을 완화하면서 지속가능성 노력을 위한 막대한 재원을 창출할 수 있을 것”이라고 설명했다.