4년 만에 국회 찾은 박근혜...단식 중단에 응한 장동혁 [포토多이슈]

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 만나기 위해 로텐더홀로 들어서고 있다. 2026.1.22 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 만나기 위해 로텐더홀로 들어서고 있다. 2026.1.22 홍윤기 기자

국회 본관 로텐더홀. 단식 농성 중이던 장동혁 국민의힘 대표 앞에 검은 정장과 붉은 목도리를 두른 박근혜 전 대통령이 모습을 드러냈다. 22일 오전 11시 20분이었다.박 전 대통령은 “물과 소금만 드시며 단식하신다는 말을 듣고 걱정이 컸다”며 말을 건넸다. 이어 “생각이 다를 수는 있지만, 옳다고 믿는 일에 목숨을 건 투쟁을 한 진정성은 국민이 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해 달라”고 당부했다.장 대표는 두 손을 모은 채 말을 듣다 짧게 “그렇게 하겠다”고 답했다. 면담은 약 4분간 이어졌고, 박 전 대통령은 곧바로 자리를 떠났다. 박 전 대통령의 국회 공식 방문은 2022년 5월 윤석열 당시 대통령 취임식 이후 3년 8개월 만이다.이날 오전 11시 55분, 휠체어를 탄 장 대표는 로텐더홀에서 “더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”며 “부패한 이재명 정권과 민주당을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 시작”이라고 말했다. 이후 국회 본청 정문에서 대기 중이던 구급차를 타고 병원으로 이송됐다.