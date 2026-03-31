[사고] 대학생 K과학인재, 미래에 도전하라!

2026-04-01 1면

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‘K-과학인재 아카데미’ 대학생 프로젝트에 도전하세요!서울신문과 전자신문이 호반그룹, 호반장학재단과 함께 대한민국 과학기술의 미래를 이끌어갈 인재 양성을 위해 실시하는 ‘K-과학인재 아카데미-대학생 프로젝트’에 참여할 차세대 과학 인재를 모집합니다.인공지능(AI)과 물리, 화학 등의 주제에 맞는 창의적인 연구 아이디어를 가진 대학생이라면 누구나 지원 가능합니다. 선발된 10팀(1팀 4명 이내)에게는 연구비 지원과 함께 총 6000만원 규모의 우수 프로젝트 시상 및 창업 연계 기회 등이 제공됩니다.미래 과학을 이끌 대학생 여러분의 많은 관심과 참여를 기대합니다.●행사 개요■주제:AI, AI+X, 물리, 화학■모집기간:4월 13일(월) 오후 5시까지■지원내용-팀당 200만원 연구비-우수팀 시상 + 창업 연계지원-총시상금:6000만원■접수처 및 상세 안내:서울신문 홈페이지(seoul.co.kr) 참조■문의:k-scienceacademy@seoul.co.kr / 02-2000-9498, 02-2168-9335