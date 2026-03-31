교보생명, 순이익 7523억원… 전년 대비 12.4% 증가

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교보생명이 지난해 투자손익 증가로 순이익이 늘었다. 보험 판매를 통한 안정적인 수익 구조에 더해 자산 운용 성과가 이어지며 실적이 개선된 모습이다.교보생명은 지난해 연결 기준 당기순이익이 7523억원으로 전년보다 12.4% 증가했다고 31일 밝혔다. 별도 기준 순이익도 7632억원으로 9.2% 늘었다.보험손익은 3916억원으로 건강보험 등 보장성 상품 판매 확대에 힘입어 안정적인 수준을 유지했다. 특히 투자손익이 6700억원을 기록하며 실적 개선을 견인했다. 금리 변동에 대응한 채권 교체 매매와 우량 자산 편입, 주식 및 대체투자 비중 조정 등 포트폴리오 리밸런싱 전략이 영향을 미쳤다.교보생명은 “자산부채종합관리(ALM) 원칙에 기반한 리스크 관리 역량도 실적에 반영됐다”고 설명했다. 지난해 신계약 보험계약마진(CSM)은 1조 2781억원으로 전년과 유사한 수준을 유지했고, 누적 CSM은 6조 5110억원으로 집계됐다.