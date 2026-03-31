“머리 감을 때 ○○ 끊었다간 탈모 생겨”…SNS ‘노푸’ 열풍에 전문가 경고

이미지 확대 샴푸로 머리를 감고 있는 모습. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 샴푸로 머리를 감고 있는 모습. 123rf

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머리를 감을 때 샴푸를 안 쓰면 두피가 건강해진다는 이른바 ‘노푸’(No-poo) 트렌드가 해외 소셜미디어(SNS)를 중심으로 유행하고 있지만, 전문가들은 오히려 탈모와 새치를 앞당길 수 있다고 경고했다.30일 뉴욕포스트에 따르면 샴푸를 사용하지 않는 노푸 트렌드가 해외에서 Z세대를 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 지지자들은 샴푸를 끊으면 두피가 스스로 균형을 찾는다고 주장하지만 이를 뒷받침하는 과학적 근거는 부족하다.전문가들이 가장 우려하는 것은 피지 과다 축적이다. 피지는 피부와 모발을 보호하는 천연 물질이지만, 제때 씻어내지 않으면 모낭 주변에 쌓여 탈모를 유발하는 호르몬인 디하이드로테스토스테론(DHT)을 가두는 역할을 한다. DHT는 모낭을 수축시키고 모발을 가늘고 짧게 만드는 주범이다.샴푸를 오래 쓰지 않으면 피지 축적 외에도 염증 반응, 세균·곰팡이 과증식, 산화 스트레스 등이 복합적으로 나타나 모낭 건강을 해친다. 두피의 미생물 불균형이 모낭 건강을 악화시킨다는 사실이 확인됐다.흔히 샴푸를 써서 머리를 자주 감으면 머리카락이 더 많이 빠진다고 알려져 있지만, 전문가들은 이것이 오해라고 지적한다. 오히려 두피를 제대로 씻지 않을 때 탈모증이 악화할 가능성이 더 높다. 안드로겐 탈모증(AGA) 초기 단계에서도 모낭 주변에 만성 염증이 나타나 모발 성장 주기를 방해하는 것으로 확인됐다.장기간 머리를 깨끗이 감지 않으면 두피 가려움, 과도한 유분, 비듬, 모낭 주변의 이물감 등도 나타날 수 있다.이는 각화 찌꺼기와 산화된 피지, 세균 과증식이 쌓인 신호일 수 있다고 전문가들은 설명한다. 탈모가 없는 사람도 규칙적으로 머리를 감지 않으면 두피 건강이 나빠지고 새치가 일찍 생길 수 있다는 경고다.