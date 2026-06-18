생산적 금융, 투자의 패러다임 바꾸다 [대한민국 ‘생산적 금융’ 설계도]

2026 서울리더스금융포럼

이미지 확대 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울리더스금융포럼’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 맨 앞줄 왼쪽부터 황기연 한국수출입은행장, 안미현 서울신문 마케팅본부장, 조용병 전국은행연합회장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 장민영 IBK기업은행장, 신학기 Sh수협은행장, 박상진 한국산업은행 회장, 임종룡 우리금융지주 회장, 양종희 KB금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 이찬우 NH농협금융지주 회장, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장, 이찬진 금융감독원장, 김성수 서울신문 사장, 정은보 한국거래소 이사장, 윤종규 KB금융지주 고문, 정정훈 한국자산관리공사 사장, 김성식 예금보험공사 사장, 이윤수 한국예탁결제원 사장, 김태균 서울신문 콘텐츠본부장, 김은경 서민금융진흥원장. 이날 행사에는 권대영 금융위원회 부위원장, 진옥동 신한금융지주 회장, 김성환 한국투자증권 대표, 진승욱 대신증권 대표, 금정호 신영증권 대표, 박태동 iM증권 대표, 윤호영 카카오뱅크 대표, 최우형 케이뱅크 은행장, 이동철 여신금융협회장, 김철주 생명보험협회장, 박상원 금융보안원장 등도 참석했다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울리더스금융포럼’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 맨 앞줄 왼쪽부터 황기연 한국수출입은행장, 안미현 서울신문 마케팅본부장, 조용병 전국은행연합회장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 장민영 IBK기업은행장, 신학기 Sh수협은행장, 박상진 한국산업은행 회장, 임종룡 우리금융지주 회장, 양종희 KB금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 이찬우 NH농협금융지주 회장, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장, 이찬진 금융감독원장, 김성수 서울신문 사장, 정은보 한국거래소 이사장, 윤종규 KB금융지주 고문, 정정훈 한국자산관리공사 사장, 김성식 예금보험공사 사장, 이윤수 한국예탁결제원 사장, 김태균 서울신문 콘텐츠본부장, 김은경 서민금융진흥원장. 이날 행사에는 권대영 금융위원회 부위원장, 진옥동 신한금융지주 회장, 김성환 한국투자증권 대표, 진승욱 대신증권 대표, 금정호 신영증권 대표, 박태동 iM증권 대표, 윤호영 카카오뱅크 대표, 최우형 케이뱅크 은행장, 이동철 여신금융협회장, 김철주 생명보험협회장, 박상원 금융보안원장 등도 참석했다.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울리더스금융포럼에서 금융·산업계 인사들은 한국 금융이 담보의 시대를 넘어 투자의 시대로 가야 한다고 봤다. 저성장 고착화와 AI 전환, 기술패권 경쟁에 대응하려면 부동산과 가계대출에 쏠린 자금을 첨단산업, 모험자본, 자본시장으로 옮겨야 한다는 데 뜻을 모았다. 담보 중심 금융에서 투자 중심 전환 논의

저성장·AI 전환 속 생산적 금융 필요성 제기

부동산 쏠림 완화와 모험자본 확대 강조

2026-06-18 1면

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한국 금융이 ‘담보의 시대’에서 ‘투자의 시대’로 넘어서는 전환점에 섰다. 저성장 고착화와 인공지능(AI) 전환, 기술패권 경쟁이 본격화하는 가운데 부동산과 가계대출에 쏠린 자금을 첨단산업과 모험자본, 자본시장으로 돌리는 ‘생산적 금융’이 시대적 과제로 제시됐다.17일 서울 중구 한국프레스센터에서 서울신문 주최로 열린 ‘2026 서울리더스금융포럼’에는 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장, 정은보 한국거래소 이사장, 양종희 KB금융지주 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 임종룡 우리금융지주 회장, 이찬우 NH농협금융지주 회장, 박상진 한국산업은행 회장 등 금융·산업계 주요 인사들이 참석해 ‘대한민국 생산적 금융 설계도-투자의 시대를 열다’를 주제로 금융의 새 역할을 논의했다.주요 강연자들은 생산적 금융이 저성장과 AI 전환 시대를 관통하는 시대정신이라는 점을 강조했다. 이찬진 원장은 기조연설에서 AI 전환과 기술패권 경쟁에 대응하기 위해 금융감독 체계도 변화해야 한다고 밝혔다. 그는 “기업과 모험자본에는 자금 공급 여력을 넓히고 부동산 금융 쏠림을 관리하는 방향으로 감독 체계를 전환해야 한다”고 말했다.이한주 이사장도 “지금 때를 놓치면 생산적 금융으로 가는 길을 놓칠 수 있다”며 “생산적 금융은 단순히 자금을 생산 부문으로 옮기는 데 그치는 것이 아니라 국민의 역량을 키우고 성장의 기반을 만드는 것”이라고 강조했다.생산적 금융을 실행하는 과정에서는 금융회사의 자율성과 현장 판단이 중요하다는 의견도 나왔다. 전요섭 금융위원회 금융정책국장은 “획일적인 기준을 만들면 생산적 금융으로 분류되지 않은 영역이 소외될 수 있다”﻿고 말했다.생산적 금융을 경험한 기업인들은 적기 자금 공급의 중요성을 강조했다. 박준수 톤28 대표는 “돈에도 유통기한이 있다”며 필요한 시점에 자금이 공급돼야 혁신이 가능하다고 말했다. 조성익 텔레픽스 대표는 “생산적 금융이 글로벌 시장 진출의 문턱을 넘게 해 준 동반자였다”고 밝혔다.