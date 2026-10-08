정원 산책부터 한강빛섬축제, 이색 팝업까지…서울에서 만끽하는 가을[이.주.여.주]

세줄 요약 서울의 10월 둘째 주말에는 매헌시민의숲 정원박람회, 노들섬 한강빛섬축제, 한강패밀리 페스티벌, 여의도 아리수 팝업 등 다채로운 행사가 이어진다. 서울굿즈 자판기와 체험존도 함께 운영돼 가족과 연인 모두 즐기기 좋다. 매헌시민의숲 정원박람회 확대 개최

노들섬 한강빛섬축제 야간 미디어아트

한강공원 가족 체험·아리수 팝업 운영

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이미지 확대 매헌시민의숲 ‘서울국제정원박람회’ 서울 서초구 양재동 매헌시민의숲에서 열리는 ‘서울국제정원박람회’ 모습.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 매헌시민의숲 ‘서울국제정원박람회’ 서울 서초구 양재동 매헌시민의숲에서 열리는 ‘서울국제정원박람회’ 모습.

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이미지 확대 노들섬 ‘빛섬축제’ 서울 노들섬에서 열리는 ‘서울라이트 한강 빛섬축제’

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이미지 확대 서울국제정원박람회 등에 설치된 서울굿즈 자판기 서울국제정원박람회 방문객이 자판기로 서울시 공식 기념품 ‘서울굿즈’를 구매하고 있다.

서울관광재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울국제정원박람회 등에 설치된 서울굿즈 자판기 서울국제정원박람회 방문객이 자판기로 서울시 공식 기념품 ‘서울굿즈’를 구매하고 있다.

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이미지 확대 한강 패밀리 페스티벌 포스터 한강 패밀리 페스티벌 포스터

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이미지 확대 아리땁다 아리수 팝업 아리땁다 아리수 팝업

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가을의 본격적인 시작을 알리는 10월 둘째주 주말에도 서울시 곳곳에서 축제가 펼쳐진다. 자연을 만끽할 수 있는 정원박람회부터 한강의 야경을 더욱 아름답게 꾸민 야간 미디어아트 행사, 각종 이색 팝업 행사 등이 열릴 예정이다.오는 27일까지 서초구 양재동 매헌시민의숲 일대에는 ‘2026 매헌시민의숲 서울국제정원박람회’가 확대 개최된다. ‘시민의 정원’을 주제로 꾸며진 총 51개의 정원을 만날 수 있다. 개막 주간인 오는 5일까지는 찾아가는 정원 처방, 작가 토크쇼, 가을정원음악회 등 풍성한 프로그램이 이어질 예정이다. 정원 관련 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 오픈형 정원마켓도 운영된다.서울의 밤도 더욱 아름다워진다. 올해로 4회째인 ‘서울라이트 한강 빛섬축제’는 빛을 매개로 예술과 자연, 도시를 연결하는 서울의 대표 야간 미디어아트 축제다. 이번에는 노들섬에서 빛의 서사시를 주제로 한강의 물과 불, 토양, 공기, 생명의 에너지를 빛으로 풀어낸다. 노들섬 수변문화공간을 배경으로 첨단기술과 예술이 결합한 미디어아트에 빠져볼 기회다. 푸드트럭이나 주변 신용산과 노량진 골목상권도 찾아볼 만하다. 개막일로부터 지난 5일까지 약 29만 9000명이 다녀갔다.축제를 즐기며 서울시 공식 기념품 ‘서울굿즈’도 만날 수 있다. 서울관광재단은 매헌시민의숲과 노들섬 곳곳에 해치 캐릭터를 입은 ‘서울굿즈 자판기’를 운영 중이다. 박람회에선 오는 27일까지, 빛섬축제에선 오는 11일까지 자판기를 가동할 계획이다. ‘해치 앤 소울 프렌즈’의 캐릭터와 ‘서울마이소울’ 브랜드의 기념품 약 50종이 판매된다. 피규어나 열쇠고리, 러기지택(여행가방 이름표), 자석 등 기념하거나 선물하기 좋은 상품들이다.서울관광재단은 이달말부터는 서울역이나 안국역, 여의도 계류식 가스기구 ‘서울달’ 등으로 자판기를 확대할 계획이다. 더 다양한 제품은 서울갤러리, 세종문화회관, 여의도한강공원, 강남역, 서울관광플라자, 명동관광정보센터에 위치한 ‘서울마이소울샵’에서 찾을 수 있다.가족과 책과 음악, 놀이, 체험 등 다양한 활동을 하며 주말을 보낼 수 있는 ‘한강패밀리 페스티벌’도 있다. 광나루한강공원에서는 오는 18일까지 매주 토·일요일마다 열린다. 잠원한강공원에서는 오는 9일 지역 예술가와 청소년·주민이 함께 공연을 선보인다. ‘수변독서존’, ‘놀이존’, ‘체험존’ 등도 주마다 특별 프로그램도 운영된다.또한 오는 11일까지 매주 금·토·일요일 여의도 한강공원 이벤트광장에서 ‘아리땁다 아리수’ 팝업스토어가 열린다. 주제는 ‘가을밤 한강 피크닉’이다. 게임존, 카페존, 힐링존, 포토존으로 이어지는 동선을 따라 게임부터 음료, 휴식과 야경을 한번에 즐길 수 있다. 안내존·영상존·DIY존·홍보존·투표존·해치 아트벌룬까지 총 10가지 체험·휴식 공간이 조성된다.