40대 가수 겸 유튜버, 10대 친딸 폭행·방치해 숨지게 해 ‘징역 25년’

세줄 요약 40대 가수 겸 유튜버 A씨가 10대 친딸을 폭행한 뒤 차량에 방치해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌고, 법원은 징역 25년을 선고했다. 재판부는 상해와 화상, 책임 회피 등을 지적하며 중형을 정했다고 밝혔다. 10대 친딸 폭행 뒤 차량 방치, 사망

창원지법 진주지원, 징역 25년 선고

재판부, 상해·화상·책임회피 지적

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10대 친딸을 폭행하고 차량에 방치해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 가수 겸 유튜버에게 법원이 중형을 선고했다.8일 연합뉴스에 따르면 창원지법 진주지원 형사1부(부장 이승일)는 살인 등 혐의로 구속기소 된 A씨에 대한 선고 공판에서 징역 25년을 선고했다.A씨는 지난해 9월 남해군 한 주거지에서 휴학 중이던 친딸인 10대 B양을 폭행하고 차량에 방치해 숨지게 한 혐의로 기소됐다.재판부는 “피고인은 피해자에게 상해를 가하고 전신에 화상을 입게 했다”며 “피해자가 자신이 지시한 업무를 처리하지 못하거나 망신당했다고 생각했으나, 친딸에게 가한 가혹 행위의 이유로 보기에는 지나치게 사소하다”고 지적했다.이어 “피고인은 범행 잘못을 제대로 인정하지 않으며 책임을 회피하고 있다”며 “다만 범행을 사전에 치밀하게 계획했다고 보기 어려운 점 등 여러 사정을 종합적으로 참작해 형을 정했다”고 덧붙였다.