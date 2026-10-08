[의정광장] 의료·복지 촘촘히 잇는 서울 통합돌봄

이미지 확대 김경우 서울시의회 보건복지위원장 닫기 이미지 확대 보기 김경우 서울시의회 보건복지위원장

2026-10-09 25면

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올해 3월 이른바 ‘돌봄통합지원법’이 시행되면서 우리나라의 돌봄정책이 새로운 출발점에 섰다. 이제 돌봄은 필요한 서비스를 각각 찾아다니는 방식에서 벗어나, 살던 곳에서 의료·요양·복지·돌봄을 통합적으로 지원받는 새로운 장이 열리는 것이다.서울은 시립병원과 보건소, 지역 의료기관과 약국은 물론 복지관, 장기요양기관, 각종 돌봄시설까지 통합돌봄에 필요한 기반을 두루 갖추고 있다.따라서 서울형 통합돌봄은 새로운 시설과 기관을 계속 늘리는 것보다 이미 갖춰진 자원을 시민 한 사람을 중심으로 촘촘하게 연결하는 것이 먼저다. 병원과 지역을 연결하고, 의료와 요양을 연결하며, 복지와 일상생활 지원까지 하나의 체계 안에서 이어져야 한다.그중에서도 가장 먼저 살펴야 할 부분은 퇴원 이후의 돌봄 공백이다. 환자는 응급기와 급성기 치료가 끝났더라도 한동안 회복과 건강관리가 필요한 경우가 많다. 특히 어르신과 만성질환자는 퇴원 후 복약과 식사, 재활, 건강 상태 등을 지속적으로 살피는 것이 중요하다. 병원에서 지역사회로 돌아오는 과정에서 이러한 관리가 제대로 이어지지 않으면 건강 상태가 악화되고 다시 병원을 찾는 악순환으로 이어질 수 있다.이 공백을 메울 수 있는 것이 방문서비스와 통합돌봄이다. 의사와 간호사 등 의료진이 가정을 방문하고, 필요한 경우 재활과 약물관리, 식사와 일상생활 지원, 요양서비스까지 함께 연결한다면 시민은 익숙한 집에서 안정적으로 회복될 수 있다. 이를 통해 불필요한 입원과 재입원을 줄여 의료비 부담을 낮추고 시민의 삶의 질을 높이는 효과도 기대할 수 있다.해외에서도 병원 밖에서 치료와 회복을 이어가는 다양한 시도가 이루어지고 있다. 영국에서는 ‘가상병동’(Virtual Ward)과 ‘재택의료’(Hospital at Home) 등을 통해 일정한 조건을 갖춘 환자가 자신의 집에서 의료진의 관리와 치료를 받을 수 있도록 하고 있다. 특히 지역 의료진과 병원 전문인력이 연계해 환자의 상태를 지속적으로 살피고, 필요한 경우 신속하게 치료로 연결한다.서울은 의료기관 자체가 부족한 다른 지역과는 상황이 다르다. 이미 우수한 의료자원과 복지·돌봄 인프라를 갖추고 있다. 이제 서울이 해야 할 중요한 일은 ‘무엇을 더 만들 것인가’보다 ‘이미 있는 것을 어떻게 연결할 것인가’를 고민하는 것 이다. 서울시립병원과 보건소, 지역 의료기관, 약국, 복지관, 장기요양기관을 하나의 통합돌봄 체계로 촘촘하게 연결해야 한다. 특히 건강보험과 장기요양보험 등 기존 제도에 기반한 방문진료·방문간호·재가요양서비스를 적극 활용하고, 기존 제도만으로는 충분한 지원을 받기 어려운 시민이 생기지 않도록 서울시가 그 빈틈을 메워야 한다.통합돌봄의 대상도 특정 세대에 머물러서는 안 된다. 장애아동과 돌봄이 필요한 가족부터 질병과 장애로 일상생활에 어려움을 겪는 시민, 그리고 의료·요양 수요가 높은 어르신까지 생애 전반을 아우르는 돌봄체계로 발전시켜야 한다.좋은 돌봄은 사람을 시설과 병원에 오래 머물게 하는 것이 아니라, 필요한 의료와 돌봄을 받으면서 자신이 살아온 곳에서 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 것이라고 생각한다. 서울시의회 보건복지위원회도 서울이 가진 풍부한 의료·복지 자원이 시민에게 제대로 연결될 수 있도록 제도와 예산을 세심하게 살피겠다.김경우 서울시의회 보건복지위원장