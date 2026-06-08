야간관광·해양 레포츠… 부산만의 6월, 그 특별함

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나이트마켓·독서축제 색다른 감성

한류 축제 ‘부산원아시아’도 열려

이미지 확대 지난해 5월 열린 부산항축제 불꽃쇼의 풍경. 올해는 부산항 개항 150주년을 맞아 오는 19일 열린다.

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 5월 열린 부산항축제 불꽃쇼의 풍경. 올해는 부산항 개항 150주년을 맞아 오는 19일 열린다.

부산시 제공

이미지 확대 스탠드업 패들보드(SUP) 체험과 요가를 결합한 광안리 웰니스 SUP 요가 프로그램.

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 스탠드업 패들보드(SUP) 체험과 요가를 결합한 광안리 웰니스 SUP 요가 프로그램.

부산시 제공

세줄 요약 부산이 6월 한 달 동안 야간관광, 해양레포츠, 한류축제, 영화제, 푸드 행사로 채워졌다. 별바다 부산 나이트마켓과 디너크루즈, 독서문화축제가 밤의 매력을 더하고, 해변 요가와 서핑, 스킨스쿠버가 여름 체험을 풍성하게 한다. 별바다 부산 나이트마켓과 디너크루즈 운영

해변 요가·서핑·스킨스쿠버 등 해양레포츠

부산원아시아페스티벌·부산항축제·영화제

2026-06-08 22면

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여름의 초입 6월엔 부산에서만 가능한 체험 프로그램을 만끽할 수 있다. BTS 공연이 그 어느 때보다 뜨거운 6월 부산을 연출하는 가운데 ‘특별한 부산’을 즐겨보자.먼저 야간관광 특화도시 프로그램 ‘별바다 부산’ 나이트마켓(10~14일·화명생태공원)이 펼쳐진다. 전통주 체험, 전 만들기, 막걸리 빚기 등으로 이뤄진 테마형 마켓이 마침 BTS 공연을 찾은 이들에게 색다른 부산 경험을 제공한다. K푸드 콘셉트의 김밥, 떡, 약과, 식혜 등을 맛보며 밤바다를 감상하는 별바다 부산 디너크루즈(수영강~광안리)도 색다른 감성을 전한다. 밤바다 감성과 문학을 융합한 독서문화축제 ‘독서로의 입항, 부산바다도서관’도 13일부터 열려 특별한 체험 기회를 제공한다.바다와 강을 아우르는 해양 레포츠 프로그램도 펼쳐진다. 7개 해수욕장을 중심으로 도시 전역에서 다양한 프로그램을 선택해 참여할 수 있다. 바다를 배경으로 한 힐링 프로그램 ‘해변 요가’가 광안리(13일), 해운대(14일)에서 진행된다. 흰여울마을 등에서 도시의 다양한 소리를 채집하고 감각을 확장하는 사운드 워킹도 진행되고, 송정·송도 등에선 서핑 아카데미, 스킨스쿠버 등 해양 레포츠를 즐길 수 있다.BTS 열기를 이어갈 한류 축제 부산원아시아페스티벌(27~28일·아시아드주경기장)도 6월 부산을 달군다. 관광, 문화, 콘텐츠 자원을 한류와 결합한 축제로 27일 악뮤, 키키 등이 축제의 막을 올리고 28일엔 라이즈, 트리플에스 등이 무대를 펼친다. 개항 150주년 기념 부산항 축제(19~20일)도 불꽃쇼, 부산항 투어 등 풍성한 프로그램과 함께 방문객을 기다린다.국내 유일 해양 특화 영화제인 국제해양영화제(18~21일), 맛있는 영화 도시를 주제로 한 부산 푸드 필름페스타(26~28일)도 빼놓을 수 없는 6월 부산의 감성이다.