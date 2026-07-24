[길섶에서] 기억과 검색의 우선순위

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2026-07-24 26면

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무교동의 ‘○○옥(屋)’이라는 전통 있는 음식점. 지인과의 약속시간이 되었기에 ‘오고 계시죠?’라는 확인문자를 넣었다. “안쪽 방에 와 있습니다”라는 답신이 왔다. ‘안쪽 방? 여기가 안쪽 방인데….’ 잠시 후 다시 도착한 문자는 ‘어? ◇◇동 ○○옥’ 아니었나요?’ 순간 아차 싶었다. 휴대전화로 검색해 보니 같은 이름의 노포가 이곳 말고 그리 멀지 않은 곳에 또 있었던 것.사실 그곳에도 여러 해 전에 한번 가 본 적은 있다. 그렇지만 ‘○○옥 △△탕’은 이곳 무교동 음식점이 뇌리에 박혀 있던 터라 같은 이름, 같은 메뉴의 음식점이 따로 있다는 사실은 머릿속에 없었다. 휴대전화 검색순위를 보니 지인이 간 집이 앞에 올라 있고, 대표메뉴도 △△탕이 떡하니 나와 있다.기억과 선입관에 의존한 나, 잘 모른다며 휴대전화 검색에 의존한 지인. 두 사람의 인식 차이에서 빚어진 해프닝이었다. 음식점 주인에게 상황을 설명하며 오지랖 섞인 대응 의견도 말씀드렸다. 하지만 인터넷 환경을 낯설어하시는 걸 보니 단골로서 약간 걱정이 되고 안타까운 생각이 든다.