김민석·정청래·송영길 3파전 확정… 최고위원 ‘5 대 3’ 명청 대전

與 대표 3명·최고위원 8명 본선행

金 “검찰개혁이 이용물 돼선 안 돼”

鄭 “가짜뉴스·해당 행위 용서 못해”

宋 “청년 집 문제 해결해 희망 줄 것”



지지층 결집으로 친청계 전원 생존

친명계, 과반 확보 위한 연대 나설 듯

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선에 진출한 정청래(왼쪽) 전 대표, 김민석(가운데) 전 국무총리, 송영길 의원이 23일 국회의원회관에서 열린 당대표·최고위원 예비경선 결과 발표 직후 단상에 올라 한 손에 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선에 진출한 정청래(왼쪽) 전 대표, 김민석(가운데) 전 국무총리, 송영길 의원이 23일 국회의원회관에서 열린 당대표·최고위원 예비경선 결과 발표 직후 단상에 올라 한 손에 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

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세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 당대표 예비경선에서 김민석 전 총리, 정청래 전 대표, 송영길 의원의 3파전이 확정됐다. 최고위원 예비경선에서는 친청계 3명이 모두 본경선에 올라 친명계 5명과의 대결 구도가 뚜렷해졌다. 당대표 예비경선 통과, 김민석·정청래·송영길 3파전 확정

최고위원 친청계 3명 생존, 친명계 5명과 대결 구도

검찰개혁·가짜뉴스·부동산 놓고 주자별 공방 격화

2026-07-24 4면

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김민석 전 국무총리와 정청래 전 대표, 송영길 의원(기호순)이 23일 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 예비경선을 통과하면서 본경선 3파전이 본격화됐다. 최고위원 예비경선에선 친청(친정청래)계 이성윤·한민수·최민희 의원 등 3명이 모두 본경선에 진출하면서 5명의 친명(친이재명)계 후보들과의 대결 구도가 더욱 선명해졌다.김 전 총리는 이날 국회의원회관에서 열린 예비경선 결과 발표 이후 본경선 진출 후보자 인사말을 통해 “이제 전당대회가 본격적으로 시작되기 때문에 검찰개혁을 마무리할 때가 됐다”며 “검찰개혁이 걸림돌이 돼서도 안 되고 검찰개혁이 이용물이 돼서도 안 된다”고 정 전 대표를 겨냥했다.이에 맞서 정 전 대표는 “허위 조작 정보, 가짜 뉴스 유포는 단호하게 대처하겠다”면서 “저에 대한 공격을 넘어서 당을 위험에 빠뜨리는 해당 행위는 결단코 용서치 않고 단호히 응징하고 심판하겠다”고 ‘신천지 의혹’을 제기한 김 전 총리를 비판했다. 정 전 대표는 기자들과 만나서는 “전당대회에서 당을 공격하고 당원을 공격하는 일은 듣다듣다 처음 본다”고 지적했다.송 의원은 “청년 세대에 희망을 줄 수 있는 대안을 제시하겠다”며 부동산 문제 해결 의지를 드러냈다. 이어 “부동산 문제는 세제와 금융 제재만으로는 해결될 수가 없다. 공급이 돼야 한다”며 “우리 청년들의 집 문제를 해결해야 한다”고 했다.이날 예비경선 순위와 득표수는 당 규정에 따라 공개되지 않았다. 중앙위원급 선거인단과 권리당원 총투표율은 37.44%였다. 최고위원 후보로는 친청계 3인 외에 친명계로 분류되는 박선원·서미화·김영호·임미애 의원과 김용 전 민주연구원 부원장 등 5명이 이름을 올렸다. 2인 연명 투표인 최고위원 예비경선에서 정 전 대표를 중심으로 전통적 지지층이 결집하며 친청계가 모두 생존한 것으로 풀이된다. 이에 따라 본선에서 친명계 후보들 사이에선 과반 확보를 위한 전략적 연대 등도 예상된다. 애초 최고위원 예비경선에는 친명계 10명과 친청계 3명 등 총 14명이 도전했다.민주당은 다음 달 1일 충청권을 시작으로 순회 경선에 돌입하며 다음달 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 차기 대표와 최고위원 5명이 확정된다.앞서 당권 주자들은 이날 각각 강원, 호남, 경기를 찾아 표심 잡기에 나섰다. 김 전 총리는 강원도청을 찾아 우상호 강원지사를 면담한 후 “제가 대통령의 국정 파트너로서 가장 좋은 조건을 갖췄고, 2년 후 총선을 안정적으로 이끄는 데도 가장 준비된 후보”라고 했다.송 의원은 경기도의회에서 열린 민주당 의원총회에 참석해 “자그마한 일로 당·청 갈등이 발생해서 전 언론에 당 대표와 대통령의 갈등이 보도되는 비정상적 상황을 중단시키겠다”며 정 전 대표를 겨냥했다.반면 정 전 대표는 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 “빠르면 7월 안에 보완수사권 전면 폐지를 하겠다”며 “아무리 늦어도 8·17 전당대회 이전까지는 통과시키도록 노력하겠다﻿”고 했다.