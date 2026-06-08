‘BTS 열기’ 속으로… 글로벌 관광도시 ‘부산 매력’속으로

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12~13일 공연… 벌써 축제의 도가니

이미지 확대 부산진구 송상현광장에 설치될 BTS 방문객 환영 포토존(AI 형성 이미지).

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산진구 송상현광장에 설치될 BTS 방문객 환영 포토존(AI 형성 이미지).

부산시 제공

이미지 확대 6월 열리는 방탄소년단(BTS) 부산 공연과 부산원아시아페스티벌 등 K팝 공연을 묶어 부산을 알리는 포스터.

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 6월 열리는 방탄소년단(BTS) 부산 공연과 부산원아시아페스티벌 등 K팝 공연을 묶어 부산을 알리는 포스터.

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이미지 확대 동구 부산역 앞에 마련될 부기(부산 갈매기) 포토존(AI 형성 이미지).

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이미지 확대 지난해 9~10월 열린 별바다부산 나이트마켓을 찾은 외국인 관광객들.

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 9~10월 열린 별바다부산 나이트마켓을 찾은 외국인 관광객들.

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이미지 확대 알록달록한 지붕의 집들이 모여 있는 만덕레고마을.

부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 알록달록한 지붕의 집들이 모여 있는 만덕레고마을.

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세줄 요약 BTS 월드투어 부산 공연을 앞두고 부산이 보랏빛 환영과 체험, 미식, 각인 전략으로 도시 전역을 축제화한다. 공항과 랜드마크, 관광지, 미식 공간을 잇고 바가지요금 차단과 교통·안전 대응도 강화해 10만명 방문객을 맞이한다. BTS 공연 맞아 부산 전역 보랏빛 환영 준비

공항·랜드마크·관광지 연계한 체험 프로그램

바가지요금 차단과 교통·안전 대응 강화

2026-06-08 22면

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부산은 전 세계에서 쏟아져 들어올 K팝 팬들을 그냥 돌려보내지 않을 작정이다. 부산만의 도시 매력에 푹 빠뜨릴 참이다. 이번 기회에 ‘젊은 층에 가장 인기 있는 관광지’(알리바바 2024), ‘최고 도시 관광 목적지’(트립질라 2025) 등 부산이 왜 글로벌 관광 도시로 주목받는지 증명할 참이다.부산시는 K팝 콘텐츠와 부산만의 독창적 인프라를 결합해 ‘환대, 체험, 미식, 각인’ 등 4단계 전략으로 구성된 ‘도시 전역 축제화 프로젝트’를 가동, 도착 순간부터 공연 종료까지 방문객이 도시 매력을 한껏 즐길 수 있도록 준비했다.●환대 : 공항서부터 따뜻하게 맞이초대형 환영 포토월 등으로 꾸며진 김해공항 등 주요 관문을 들어서는 순간부터 따뜻하게 맞이한다. 김해공항의 경우 외래객 불편 최소화를 위해 국제선 출입국 심사인력을 최대로 가동한다. 광안대교, 부산타워 등 도심 랜드마크에선 보랏빛 경관 조명을 통해 환영 메시지를 전한다. 방문객이라면 누구나 ‘BTS 더 시티 아리랑 웰컴센터’에서 짐 보관 서비스, 관광 안내 서비스 등을 받으며 부산 방문기를 시작하면 된다.●체험 : 시티투어 등 프로그램 다양도시 곳곳을 즐기고 참여하는 몰입형 프로그램이 팬들을 맞이할 준비를 마쳤다. 광안리에선 1000대 드론과 광안대교 경관 조명이 어우러진 ‘BTS 컴팩 환영 라이팅쇼’(12~13일)를 즐기고, 도심 송상현 광장에선 아리랑 공방(부채 만들기) 등 다양한 체험 거리를 만날 수 있다. ‘BTS 더 시티, 부산’을 제대로 체험하고픈 방문객은 시티투어버스 신설 테마노선을 이용하면 된다. BTS 팬들이 선호할 만한 장소와 관광지를 연계한 스토리텔링 기반 관광코스를 ‘로컬, 낭만, 힐링, 예술’ 4개 코스로 구성해 ‘후회 없는 부산 투어’ 경험을 제공한다.●미식 : ‘미쉐린 등재 도시’ 맛의 세계로미쉐린 등재 도시 3년 연속 선정(2024 ~26) 도시답게 방문객 입을 즐겁게 할 메뉴들을 준비했다. 로컬 F＆B 50개 팀이 참여하는 미식 라운지 등으로 이뤄진 포트빌리지 부산이 21일까지 부산항 제1부두에 펼쳐진다. 포트빌리지와 연계한 ‘고메 셀렉션 프로모션’에선 유명 식당이 참여해 특별 메뉴를 제공한다. 화명생태공원에선 별빛 주막, 별빛 부뚜막 등 테마형 나이트 마켓(10~14일)이 마련된다. 이밖에 권역별 미식 콘텐츠와 관광 거점 주변 식음 정보를 담은 부산맛집지도가 팬들을 ‘부산만의 미식 세계’로 안내한다.●각인 : K헤리티지 체험 등 추억 선사다시 찾고 싶은 도시로 기억되게 만들 프로그램도 가동된다. 부산 명소를 폭넓게 체험하고 오래 기억에 담을 수 있도록 부산유라시아플랫폼 웰컴센터 등에서 웰컴키트를 배포한다. 부산관광홍보관에선 BTS 성장 서사와 ‘마 시티’ 가사 속 부산의 정체성이 담긴 K헤리티지 체험 프로그램, 아미를 위한 포토존과 보라색 쉼터를 운영, 잊지 못할 부산 방문 추억을 선사한다.방문객이 편안하게 머무를 수 있도록 바가지요금 등 불공정 상행위를 차단하는 한편 공정숙박 챌린지를 통해 체류 편의성을 높이는 등 만반의 수용 태세를 갖췄다. 부산시, 특사경 등으로 구성된 합동점검반이 공연이 끝나는 날까지 집중 점검 활동을 펼친다. 특히 숙박 예약의 어려움을 덜어주고자 부산교통공사 등 공공기관뿐만 아니라 종교계, 대학 등이 나서 시설을 무료 또는 저렴한 가격에 제공했다. 시민도 나섰다. ‘어서 와 부산은 처음이지’라는 슬로건으로 자신들의 주거공간을 홈스테이로 내놓았다. 공연장인 아시아드주경기장을 비롯해 도시 전역에 걸친 소방 등 현장 대응 태세도 확립했다. 12, 13일엔 부산시와 부산경찰청이 합동 종합상황실을 가동해 실시간 상황 관리에 나선다. 공연 전후 도시철도, 경전철, 시내버스 등 대중교통을 증편 운행한다.부산시는 BTS 공연 경험을 ‘관광 정책을 한 단계 업그레이드하는 기회’로 만들 계획이다. 나윤빈 시 관광마이스국장은 “BTS의 지역경제 파급효과를 검증하고 이를 토대로 데이터 기반 관광정책을 수립하기 위한 연구에 나설 계획”이라고 밝혔다.