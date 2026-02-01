60개 사업 485억 투입… 민생경제 엔진 풀가동 나선 해남

전남 해남 ‘지산지소형 선순환’ 경제 침체 해법으로 제시

경제 선순환 핵심 지역상품권

올해 1000억대 발행 규모 유지

군민 10명 중 8명이 상품권 사용



소상공인·골목상권 살리기

17개 사업 18억 6900만원 지원

배달앱 지원 등 고정 경비 경감



재정 신속 집행 등 입체적 대응

농어민 공익수당 70만원 지급

신속 집행 대상 65% 조기 실행

이미지 확대 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 매일시장 입구.

해남군 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 매일시장 입구.

해남군 제공

이미지 확대 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 읍내 차 없는 거리.

해남군 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 읍내 차 없는 거리.

해남군 제공

이미지 확대 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 매일시장통.

해남군 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남 해남의 ‘땅끝달달야행’은 원도심 활성화를 위해 지난해 5~10월 매주 금요일 진행된 야간 문화 행사다. 다양한 길거리 음식과 체험 행사, 거리 공연 등으로 관광객의 사랑을 받았다. 사진은 인파로 가득한 매일시장통.

해남군 제공

2026-02-02 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해남군은 올해 소비 촉진, 소상공인 지원, 전통시장 활성화, 재정 신속 집행, 생활 인구 확대 등 5개 분야 60개 사업에 총 485억원을 투입한다. 분야별 정책을 개별 추진하는 방식에서 벗어나 민생경제를 하나의 ‘엔진’으로 묶어 동시에 가동하겠다는 구상이다. 여기에 해남사랑상품권 1000억원대 발행 계획을 더해 지역 내 자금 순환 고리를 촘촘히 연결한다는 전략이다.해남형 경제 전략의 중심에는 해남사랑상품권이 있다. 2019년 첫 발행 이후 지난해 말까지 누적 판매액 8323억원을 기록한 해남사랑상품권은 전국 군 단위 지역화폐 가운데 최대 규모로 성장했다. 단순한 할인 수단을 넘어 군민의 일상 소비 수단으로 완전히 정착했다는 평가다. 실제 군민 10명 중 8명이 상품권을 사용하고 있으며 생활비 절감 효과와 함께 지역 상권 이용이 자연스럽게 늘어나는 구조가 만들어졌다.군은 올해도 해남사랑상품권 발행 규모를 1000억원대로 유지한다. 정책수당 지급 등에 활용되는 유통 물량은 지난해 130억원에서 올해 150억원으로 확대한다. 특히 경기 부양 효과를 극대화하기 위해 1분기 집중 전략을 택했다. 1월 한 달간 상품권 12% 할인 판매를 실시하고 카드·모바일 결제 시 3% 캐시백을 추가 제공해 최대 15%의 혜택을 적용한다. 이는 대형 온라인 쇼핑몰이나 TV 홈쇼핑보다도 체감 할인 폭을 높여 지역 소비를 선택하는 것이 가장 합리적인 소비가 되도록 유도하겠다는 계산이다.공공 부문 역할도 분명히 했다. 해남군은 올해 전체 공직자 복지포인트의 99.5%에 해당하는 20억 8000여만원을 해남사랑상품권으로 조기 지급했다. 소비 진작의 ‘마중물’을 행정 스스로가 책임지겠다는 메시지다. 이와 함께 각종 화합 행사비와 후생복지비 역시 전액 상품권으로 집행해 지역 상점과 서비스업체의 실질적인 매출 증대를 끌어낼 계획이다.군은 관계기관과 사회단체, 민간 기업이 함께 참여하는 ‘범군민 소비 촉진 캠페인’도 병행한다. 지역 상가 이용하기, 전통시장 장보기, 사회적경제 기업 제품 구매 등을 생활 속 실천 과제로 확산하고 이를 소셜미디어(SNS)와 지역 매체를 통해 적극적으로 홍보해 공동체 전체가 지역경제 회복에 동참하는 분위기를 조성한다는 방침이다.지역 경제의 실핏줄인 소상공인과 골목상권을 살리기 위한 맞춤형 대책도 촘촘하게 설계됐다. 해남군은 올해 총 17개 사업에 18억 6900만원을 투입해 소상공인의 경영 안정을 지원한다. 특례보증 3종 지원을 통해 금융 접근성을 높이고 소규모 점포 경영 개선 사업과 신규 창업 임차료 지원으로 초기 부담을 낮춘다. 온라인 마케팅 지원과 카드 수수료 지원 등 디지털 전환을 돕는 정책도 포함됐다.특히 소상공인이 체감할 수 있는 고정비 경감 대책이 눈에 띈다. 먹깨비 공공배달 앱 수수료 지원을 비롯해 전기요금 지원, 풍수해 보험료 지원 등을 통해 경영 환경의 불확실성을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 전통시장 활성화 정책도 속도를 낸다. 땅끝 송지장의 재개장을 시작으로 화원·남리·남창 5일 시장의 낡은 시설을 차례대로 정비하고, 아케이드와 주차장, 편의시설을 확충해 쾌적한 쇼핑 환경을 조성한다. 단순한 시설 개선을 넘어 주민과 관광객이 함께 찾는 생활·관광형 시장으로의 전환을 목표로 한다.원도심 상권은 사업 3년 차를 맞아 지속 가능성 강화에 나선다. ‘로컬 크리에이터’ 육성과 축제 연계형 마케팅을 통해 상권의 정체성을 살리고 소비 동선을 넓히는 전략이다. 아울러 현재 400여 곳인 온누리상품권 가맹점을 올해 안에 15곳 이상 추가해 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높일 계획이다.해남군은 공공 재정의 경기 부양 효과를 극대화하기 위해 지방 재정 신속 집행에도 속도를 낸다. 상반기 내 신속 집행 대상액의 65%를 조기 집행해 지역 경제에 자금이 빠르게 돌도록 한다는 방침이다.농어촌 지역 특성을 반영한 농가 지원 정책도 병행된다. 군은 농어민 공익수당을 기존보다 상향된 70만원으로 지급하고, 중소농을 대상으로 한 농자재 반값 지원 사업을 상반기에 집중 배치한다.생활 인구 확대 전략도 눈길을 끈다. 해남군은 스포츠 마케팅과 전지 훈련 유치를 통해 외부 방문객을 늘리고 숙박·음식업종을 중심으로 한 지역 상권 매출 증대를 도모한다. 단기 체류 인구를 넘어 반복 방문과 장기 체류로 이어지는 구조를 만들어 지역경제의 외연을 넓히겠다는 구상이다.이 같은 해남군의 정책은 이미 대외적인 성과로도 이어지고 있다. 해남군은 2025년 전라남도 지역경제 활성화 평가에서 대상을 수상했으며 일자리 창출과 투자 유치 분야에서도 우수 지방자치단체로 선정돼 3관왕을 달성했다. 지역경제 정책의 실효성과 지속 가능성을 동시에 인정받았다는 평가다.명현관 해남군수는 “국내외 경제 여건이 어느 때보다 엄중하지만 해남이 축적해 온 경제 운영 노하우를 총동원해 조기에 경기를 부양하겠다”며 “단순한 지원을 넘어 소상공인에게는 활력을, 소비자에게는 실질적인 혜택을 주는 따뜻하고 역동적인 경제 선순환 구조를 완성해 나가겠다”고 밝혔다.