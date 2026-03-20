[인사] 공정거래위원회

■ 공정거래위원회 ◇ 과장급 전보 △ 경쟁정책과장 임경환 △ 가맹유통심의관 전담직무대리 오동욱 △ 경쟁심판담당관 이종선 △ 기업거래심판담당관 권병기 △ 송무담당관 김하리 △ 경제분석담당관 김상현 △ 디지털포렌식담당관 박동수 △ 고객지원담당관 강진규 △ 시장감시정책과장 구성림 △ 기업집단결합정책과장 박종배 △ 기업거래정책과장 김민지 △ 가맹거래정책과장 피계림 △ 소비자정책총괄과장 권순국 △ 소비자안전교육과장 배현정 △ 서비스업감시과장 이준헌 △ 제조업감시과장 석동수 △ 전자거래감시과장 정현일 △ 제조카르텔조사과장 이선미 △ 입찰담합조사과장 배문성 △ 국제카르텔조사과장 전상훈 △ 서비스카르텔조사과장 임선정 △ 부당지원감시과장 김재진 △ 신산업하도급조사과장 김동명 △ 가맹거래조사과장 이득규 △ 유통거래조사과장 김수주 △ 대리점거래조사과장 조원식 △ 서울지방공정거래사무소 총괄과장 박정웅 △ 부산지방공정거래사무소장 이상협 △광주지방공정거래사무소장 김현철 △ 대구지방공정거래사무소장 남형우 ◇ 과장급 승진 △ 카르텔심판담당관 이원섭 △ 중점조사팀장 김대영 △ 정보화담당관 이상욱 △ 특수거래정책과장 정은애 △ 약관특수거래과장 곽고은 △ 표시광고감시팀장 이영희 △ 기업집단정보분석팀장 안석우 △ 기술유용조사과장 박정현 △ 서울지방공정거래사무소 가맹유통팀장 김세겸
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