■방송미디어통신위원회 ◇과장급 전보△감사담당관 조주연
■국가데이터처 ◇국장급 전보△통계정책국장 김보경△경인지방데이터청장 송영선△동북지방데이터청장 안형익 국장급 승진△통계서비스국장 우영제△국가데이터기획협력관 박상영△국가데이터허브정책관 정동욱 ◇과장급 전보△대변인 황호숙△산업동향과장 박병선△충청지방데이터청장 서경숙
■YTN △디지털국장 김선희△보도국 뉴스지원팀장 이병식△디지털국 디지털뉴스팀장 이강문
■한겨레신문사 △미디어본부 편집인 직무대행 겸 본부장 직무대행 권태호 △광고·사업본부 본부장 직무대행 김영배△논설위원실 실장 직무대행 박용현
2026-01-12 31면
