[인사]경기주택도시공사(GH)

[인사]경기주택도시공사(GH)

안승순 기자
입력 2026-01-09 11:39
수정 2026-01-09 11:39
■본부장

▲ 부사장 겸 경영기획본부장 이종선 ▲ 도시사업본부장 강성혁 ▲ 주택사업본부장 안상태 ▲임대주택본부장 김태욱

■실처장

▲ 전략사업처장 박정희 ▲ 남부사업단장 이순례 ▲ 주택기획처장 조원국 ▲ 주택건설처장 성문제 ▲ 전세임대처장 이원구 ▲ 북부사업단장 안영대 ▲ 홍보실장 장미라 ▲ 총무처장 고영희 ▲인사처장 안홍재 ▲ 재무처장 박재호 ▲ 자산개발처장 백인철 ▲ 서부사업단장 김종우 ▲ 도시기획처장 박인권 ▲ 도시정비처장 허창원 ▲ 도시지원처장 정운영 ▲ 주택설계처장 김혜진 ▲ 동부사업단장 노유창 ▲ 임대주택기획처장 김진묵 ▲ 건설임대처장 김혜정 ▲ 매입임대처장 김용현 ▲ 균형발전기획처장 안용훈 ▲ 산단사업처장 손종걸 ▲ 공공건축사업처장 이정언

