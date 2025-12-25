[인사]

[인사]

입력 2025-12-25 00:50
수정 2025-12-25 00:50
■산업통상부 ◇국장급 승진△표준정책국장 박종섭

■기후에너지환경부 ◇실장급 승진△물관리정책실장 조희송

■금융감독원 ◇부원장 임명△김성욱△황선오△박지선

■신한투자증권 ◇부사장 승진△CIB2그룹대표 김준태◇그룹대표 승진△S＆T 그룹대표 김기동 ◇전무 승진△리서치본부장 윤창용◇상무 승진△신한Premier사업본부장 김노근△신한Premier연금사업본부장 박세현△신한Premier강남금융센터장 남형주△기업금융2본부장 권혁준 △경영지원본부장 이규섭△정보보호본부장 공병권

■하나증권 ◇상무 전보△종합금융본부장 김동식(겸 CFO)△WM영업본부장 김정현△중부지역본부장 남택민△패밀리오피스본부장 박상현△CCO 유태경△영남지역본부장 임현주△생존혁신TFT총괄 정석용 ◇상무 선임△동부지역본부장 강용수△파생본부장 권영제△프로젝트금융본부장 김귀재△연금사업단장 김승균△FICC상품본부장 윤석삼△서부지역본부장 이용현

2025-12-25 27면
