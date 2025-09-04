■문화체육관광부 ◇과장급 전보△문화예술정책실 문화예술교육과장 김현정△콘텐츠정책국 문화기술투자과장 김경환
■보건복지부 ◇과장급 전보△인구정책총괄과장 노정훈△필수의료총괄과장 이영재
■해양수산부 ◇과장급 전보△해양레저관광과장 진재영
■산업통상자원부 ◇국장급 전보△첨단산업정책관 최우혁△수소경제정책관 박덕열
■국세청 ◇과장급 전보△서울지방국세청 부가가치세과장 민강△서울지방국세청 조사4국 조사관리과장 황정욱△중부지방국세청 부가가치세과장 김광대△남부천세무서장 이순용△안양세무서장 박수현 ◇초임 과장급 발령△부산지방국세청 조사1국 조사3과장 유지민
