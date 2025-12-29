●조중근씨 별세, 조길호(전 문화일보 기자)·일호·영호(금강산업)씨 부친상, 정미영·황인순·이명희(국민일보 논설위원·종교전문기자)씨 시부상, 조원재(수원 포에버의원 의사)씨 조부상=29일 삼성서울병원, 발인 31일 (02)3410-3151
●임성기(전 대전방송 대표)씨 별세, 최려자씨 남편상, 임진아·수아·준구씨 부친상=28일 순천향대학교 서울 장례식장, 발인 31일 (02)797-4444
●오광철(전 인천일보 대표이사)씨 별세, 이인숙씨 남편상, 오창익씨 부친상 = 29일 인천 길병원 장례식장, 발인 31일 인천가족공원 (032)460-3444
2025-12-30 32면
