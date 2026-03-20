국내 여행의 거의 모든 것…‘2026 내 나라 여행박람회’ 개막

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국내 여행 콘텐츠를 한자리에서 만날 수 있는 ‘2026 내 나라 여행박람회’가 시작됐다. 문화체육관광부가 한국관광협회중앙회 등 여행업계와 함께 여는 국내 최대 여행 콘텐츠 마켓이다. 22일까지 서울 강서구 코엑스 마곡 전시장과 마곡광장에서 진행된다.올해 박람회 주제는 ‘일상을 넘는 여행, 지역에 남는 여행’이다. 지방자치단체와 관광 기관·업계 등 160곳이 참여해 385개 부스를 운영한다. 미식·야간·섬·해양 관광 등 다양한 주제관을 통해 국내 여행의 새로운 흐름을 엿볼 수 있다. ‘섬 기획관’이 특히 인상적이다. 섬 관광과 해양 관광 자원, 자연 자원을 활용한 관광 콘텐츠 등을 만날 수 있다. 아울러 지역 고유의 자연과 문화, 생활 등을 체험하는 부스도 다양하게 마련됐다.야외 마곡광장에서는 지역 브랜드와 소상공인이 참여하는 ‘내 나라 로컬